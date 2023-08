Hariolf–Gymnasium verabschiedet Lehrerinnen in den Ruhestand

Der kommissarische Schulleiter am Hariolf–Gymnasium, Ulrich Schwarzmaier, hat zwei langjährige Kolleginnen in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Anne Zundler war seit 2001 am Gymnasium tätig und unterrichtete die Fächer Deutsch und evangelische Religion. Sie kümmert sich als Klassenlehrerin um viele Klassen, auch und gerade die Jüngsten in den Klassen 5. Ebenso bereitete Anne Zundler erfolgreich viele Oberstufenkurse auf die Abiturprüfungen in Deutsch und Religion vor. Ein besonderes Anliegen war es ihr, die Tradition der vier Schulgottesdienste im Jahr fortzuführen. So bereitete sie einige ökumenische Schulgottesdienste mit ihren Religionsgruppen vor.

Studienrektorin Petra Weiler war im Jahr 2005 aus Bopfingen ans Hariolf–Gymnasium gekommen und gestaltete als Mitglied des Schulleitungsteams und als Fachabteilungsleiterin die Entwicklung des Gymnasiums maßgeblich mit. Besonders in den letzten beiden Schuljahren, als die Schule ohne Schulleiter auskommen musste, profitierte die Schule von Petra Weilers großem Einsatz. Die Veranstaltungen zum 50–jährigen Jubiläum des Hariolf–Gymnasiums im vergangenen Schuljahr wurden wesentlich von ihr organisiert.

Verantwortlich für die Fremdsprachen brachte Petra Weiler den Schüleraustausch mit dem Lycée Diderot in Ellwangens Partnerstadt Langres wieder in Schwung, der heute aus dem Schulleben nicht wegzudenken ist. Viele Jahrgänge lernten bei Petra Weiler von der Pike auf Latein, nicht wenige konnten dann im Lateinabitur Preise der Stiftung „Humanismus heute“ abräumen. Mit einem gemeinsam gesungenen Lied verabschiedeten sich die Kolleginnen und Kollegen von Petra Weiler und Anne Zundler.