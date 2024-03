Hardrockin’ Bluespunk vom Feinsten

Der experimentelle Geist und die rockige Subkultur der 60er Jahre leben in der Musik von Mezz weiter. Ob durch Blues und Soul getränkter Groove oder strammer Rock - Gitarrist, Sänger und Namensgeber der Band, Jeff Mezzrow, bietet eine wahrhaft lebendige Performance die das Publikum mitreißt, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Die Jeff Mezzrow Band spielt am Freitag, 3. Mai, um 21 Uhr im Ballroom.

Nach seiner Jugend in der Southside von Chicago verließ Jeff 1972 seine Heimatstadt und ist seitdem mit seiner Musik unterwegs in den Staaten und Europa. 2004 ließ er sich in Berlin nieder, um mit der Blue Man Group aufzutreten. Dort tat er sich mit dem Schlagzeuger Benedikt Stehle und Bassist Leon Schurz zusammen und fand in ihnen eine Rhythm Section, welche die Art von Groove erzeugt, bei der sich alles perfekt anfühlt. Die Mezz Show ist ein authentisches musikalisches Erlebnis, bei dem sowohl die Hits aus Jeffs bestehendem CD Fundus sowie Songs von seiner bald erscheinenden neuen CD gespielt werden,

Punk und Bluesrock-Punk mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit und knackigem Sound erwartet die Gäste an diesem Abend im Ballroom.

Tickets gibt es wieder bei Juwelier Hunke und über die Telefonnummer 07961/959438. Die Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 20 Euro.