Wenn auf dem Gelände der ehemaligen Reinhardt–Kaserne Kinder in einer Hüpfburg toben und Erwachsene bei bester Stimmung zu Shakira im Kreis tanzen, dann findet das alljährliche Sommerfest der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) statt. Durch das Engagement zahlreicher sozialer Einrichtungen wurde dort gerade für Familien etwas Abwechslung in den sonst so tristen Alltag gebracht.

Organisiert wurde das Sommerfest unter anderem von den Maltesern, dem Jugend– und Kulturzentrum und Vertretern der Virngrund Elks, den Baseballern des TSV Ellwangen. „Wir versuchen einmal im Jahr etwas Besonderes für die Menschen hier zu machen und etwas Außergewöhnlcihes in ihren doch langweiligen Alltag zu bringen“, berichtet LEA–Leiter Berthold Weiß.

Seit 2016 organisieren die LEA–Mitarbeiter und die zahlreichen sozialen Dienstleister deshalb das Fest mit einer Spielstraße für Kinder, Musik, Tanz, Essen und Trinken.

Und die Bewohner hatten sichtlich ihren Spaß. Während einige Erwachsene zu verschiedensten Hits tanzten und die Aufmerksamkeit der halben Einrichtung auf sich zogen, ließen sich Kinder von Mitarbeiterinnen der Malteserwerke schminken, drehten am Glücksrad oder versuchten ihr Glück beim Dosenwerfen.

Ein weiteres Highlight folgte am späten Nachmittag mit der Trommlergruppe des afrikanischen Kulturvereins aus Aalen. „Da sind einige ehemalige Bewohner der LEA dabei“, berichtet Berthold Weiß und führt aus: „Das kommt immer besonders gut an.“

Aktuell leben knapp 600 Geflüchtete in der LEA. Das Gros davon ist aus Syrien geflohen, wie Weiß berichtet. Ebenfalls ein großer Teil sind Menschen kurdischer Abstammung oder politisch Verfolgte, meist Unterstützer der Gülen–Bewegung, aus der Türkei.