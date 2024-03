Eine zu hohe Strom- oder Gasrechnung, der Kauf eines alten Hauses oder einfach nur Lust auf einen Tapetenwechsel - es gibt viele Gründe, warum Hauseigentümerinnen und -eigentümer sich für einen Umbau oder eine Sanierung ihres Zuhauses entscheiden. Inspirationen und Tipps von Experten soll dazu die Messe „Handwerk & Wohnen“ bieten, die am 16. und 17. März in der Stadthalle Ellwangen stattfindet.

24 Aussteller aus Ellwangen und dem Umland

Mit dabei sind rund 24 Unternehmen aus der Ellwangen und der Region, unter anderem Geiger Energie- und Umwelttechnik, die Flaschnerei Stelzer, Elektrotechnik Mack oder die Stadtwerke Ellwangen. Aber auch Vertreter fachfremder Firmen wie Radsport Groß aus Neuler oder auch die „Ipf- und Jagst-Zeitung“ werden vor Ort für Gespräche zur Verfügung stehen.

Die Messe findet nach fünf Jahren zum ersten Mal wieder statt. Die Corona-Pandemie, die Folgen des russischen Angriffskrieges sowie Inflation haben die Situation im Handwerk und Baugewerbe verändert. Das bestätigt auch Thomas Töpfl, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Ellwangen, die die Messe federführend organisiert.

Vor der Pandemie seien die Handwerksbücher voll und entsprechend geringer das Interesse bei vielen Branchenvertretern gewesen, sich auf Messen zu präsentieren und so zusätzlich für die Leistungen des eigenen Betriebs zu werben.

Jede Immobilie ist anders und muss individuell betrachtet werden. Thomas Töpfl, Geschäftsführer Baugenossenschaft Ellwangen eG

Heutzutage sei die Situation eine andere: Die Nachfrage für handwerkliche Leistungen sei zwar nach wie vor groß, die Verunsicherung der Kunden aufgrund neuer Umweltauflagen und politischer Entscheidungen, die den Hausbau oder Sanierungsmaßnahmen betreffen, jedoch ebenfalls.

Baugenossenschaft sieht großen Beratungsbedarf

„Viele Leute sind sich unsicher, was für Verpflichtungen auf sie künftig zukommen und wie sie richtig sanieren sollen. Jede Immobilie ist anders und muss individuell betrachtet werden. Deshalb gibt es in diesem Bereich aktuell großen Beratungsbedarf“, so Töpfl.

Um den Besucherinnen und Besuchern ein noch größeres Beratungsangebot rund um das Thema Sanierung von Altbauten zu bieten, hat die Baugenossenschaft für die 22. Auflage der Messe ein sogenanntes Sanierung(s)Mobil organisiert. In diesem Energiesparhaus auf Rädern, das vom Umweltministerium Baden-Württemberg im Rahmen der Initiative „Zukunft Altbau“ gefördert wird, können sich Hauseigentümer über Energieeinsparmaßnahmen und Fördermöglichkeiten informieren können.

„Um den gesetzlichen Reglungen gerecht zu werden sowie steigenden Öl- und Erdgaspreisen zu begegnen, möchten viele Eigentümerinnen und Eigentümer ihr Haus energetisch sanieren und auf erneuerbare Energien umsteigen. Der Beratungsbedarf ist daher gerade sehr hoch“, erklärt Frank Hettler von „Zukunft Altbau“ dazu in einer Pressemitteilung. „Finanzielle Unterstützung auf dem Weg zum zukunftsfähigen Gebäude erhalten Sanierungswillige durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude oder die steuerliche Begünstigung.“

Messe ist auch zur Pflege von Branchenkontakten da

Für Thomas Töpfl geht es bei der Messe aber nicht um Kontaktpflege zwischen Kunden und Unternehmen, sondern auch um das Netzwerken unter den Firmen: „Die Messe „Handwerk & Wohnen“ ist eine sehr familiäre Veranstaltung. Dort herrscht kein Gegeneinander oder Gerangel um den Ausstellungsplatz, sondern ein Miteinander mit dem gemeinsamen Ziel, sich gut zu präsentieren.“

Wie es im Laufe der Jahre zur Tradition geworden ist, wird es deshalb auch in diesem Jahr wieder am Samstag einen Weinabend für geladene Gäste geben, bei dem jeder der Aussteller an seinem Stand einen Wein präsentiert und so in lockerer Atmosphäre mit langjährigen Kunden und Branchenkollegen ins Gespräch kommen kann. Für die Öffentlichkeit hat die Messe an beiden Ausstellungstagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.