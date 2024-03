Der Ellwanger Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, die Grundschule im Teilort Rindelbach komplett neu zu bauen. Das Planungsbüro Baurconsult hatte im Vorfeld vier Varianten, darunter auch Möglichkeiten zur Sanierung der Bestandsgebäude, erarbeitet. Doch letztlich entschied sich das Gremium für die derzeit kostengünstigste Lösung. Grob geschätzt wird der Neubau mit 20,6 Millionen Euro veranschlagt. So kann das neue Gebäude errichtet werden, während der Unterricht in den Bestandsgebäuden nahtlos weitergeführt werden kann und Schüler wegen der Sanierungsarbeiten nicht in Container umziehen müssen.

Laut Ortsvorsteher Dirk-Michael Wagner kann somit ein Schulstandort auf „Topniveau“ entstehen. Bürgermeister Volker Grab verwies auf verschiedene Fördermöglichkeiten für das Projekt, betonte aber auch, dass man in der Branche derzeit von 3,5 Prozent Kostensteigerung pro Jahr ausgehen muss.

Der Neubau soll vollständig barrierefrei gestaltet werden. Notwendig ist dies auch wegen der Zusammenarbeit mit der Konrad-Biesalksi-Schule für Kinder mit einer Behinderung aus Wört, die ihren Anteil an dem Projekt über die Miete finanzieren soll. Zudem sind Räumlichkeiten für Vereine, ein Versammlungszentrum sowie ein Büro für den Ortschaftsrat geplant. Grab brachte die Schule zudem als möglichen Standort für eine Ganztagsbetreuung ins Spiel. An der Buchenbergschule und der Mittelhofschule startet diese ab 2026/2027. Falls es noch weiteren Bedarf gebe, sei die Schule in Rindelbach ideal dafür, so Grab.