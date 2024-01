Grüner Ball: Stimmungsvoller Auftakt zum Kalten Markt

Eine ausverkaufte Stadthalle beim Grünen Ball und ein quirliges Programm aber auch viele Gespräche in Sachen Demonstration der Landwirte am Montag und Mittwoch in Ellwangen. Wird der Kalte Markt in seiner über 1000-jährigen Tradition gefährdet und läuft alles sachlich und ohne Ausschreitungen ab? Das wurde an vielen Tischen diskutiert, tat aber letztendlich der hervorragenden Stimmung keinen Abbruch. Die Tanzkapelle „The Tonics“ hielt die Stimmung hoch.

Die beiden Vorsitzenden der Landjugend Ellwangen, Martin Vaas und Florian Brenner brachten es im Gespräch mit der Ipf- und Jagst-Zeitung auf den Punkt: „Das Fass ist übergelaufen und wir wollen die ständigen Reklementierungen der politischen Entscheidungsträger so nicht mehr hinnehmen“, sagten sie und fügten hinzu, dass die vom Bauernverband Deutschland für den Montag angekündigten Streiks sowie die des Bauernverbands beim Besuch von Minister Cem Özdemir am Mittwoch nötig wären.

"Es brodelt schon länger"

„Allerdings sollten diese auf einer sachlichen Basis stehen“, so die Überzeugung der Beiden. Es sei falsch, dass die Demonstrationen von vielen Medien nur auf die beiden Bereiche Agrardiesel und Kfz-Steuer abgestellt wären, denn es brodele schon lange.

„Man muss sich aus gesellschaftlicher Sicht die Frage stellen, ob die deutsche Landwirtschaft von den politischen Entscheidungsträgern überhaupt noch gewollt ist“, hinterfragten sie viele Entscheidungen, welche die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft negativ beeinträchtigen würden.

Widerderspruch in der Agrarpolitik?

Was die Bauern störe, seien Entscheidungen, welche in der Praxis nicht nachvollziehbar wären. Genannt wurden da zum Beispiel die sogenannte Flächenstilllegung, bei denen die Biodiversität vier Prozent der Flächen ausmachen soll. Dagegen steht die Aussage, dass man an jeder selbstproduzierten Hand Getreide festhalten solle, was wiederum ein Widerspruch in sich wäre. „Wir Landwirte brauchen Steuererleichterungen, denn sonst können wir nicht überleben“, so Vaas und Brenner.

In Frankreich zum Beispiel dürfe Heizöl in die landwirtschaftlichen Fahrzeuge getankt werden, in Deutschland nicht. Das verzerre die Wettbewerbsfähigkeit und deshalb brauche man auch die Subventionen im Agrardieselbereich.

Stimmung auf dem Ball ist trotzdem gut

„Dass die Regierung den Landwirten zwischenzeitlich wieder entgegengekommen ist, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, der auch geschätzt werden muss“, waren sich Vaas und Brenner einig. Aber das reiche noch nicht. „Landwirtschaft ist Leidenschaft und dahinter steht ein Berufsstand, der dafür kämpft, diesen weiter ausüben zu können. „Wäre dies nicht so, wären schon in der Vergangenheit viele Stalltüren geschlossen worden“, waren sich Vaas und Brenner einig.

Um dies zu verhindern, müsse sich auch das Verbraucherverhalten ändern und die landwirtschaftliche Arbeit noch mehr geschätzt werden. In diese Richtung outeten sich auch Oberbürgermeister Michael Dambacher und Hubert Kucher vom Bauernverband sowie Winfried Mack als Landtagsabgeordneter in ihren Grußworten. Es sei notwendig, dass demonstriert wird, aber es müsse alles sachlich und ohne Ausschreitungen über die Bühne gehen.

Aber wie gesagt, diese Problematik tat der Gesamtstimmung des Grünen Balls keinen Abbruch und das tolle und kurzweilig vorbereitete Programm begeisterte die Besucher. Die Kindergruppe der Ellwanger Landjugend wirbelte als Löwen, Tiger und Giraffen über die Bühne und beim Duell um die Ostalb, dem sich Mitglieder aus Politik (OB Dambacher, Winfried Mack und Volker Grab, gedoubelt durch Manuel Aschauer) und der Landjugend (Josef Ilg, Maria Sachsenmaier und Anja Buck) stellten, galt es, die meisten Punkte zu erreichen, was dem Team Politik gelang. Sie holten sich den Titel Ostalbkönige.

Rätsle, Bulldogrennen und Wettmelken

Da gab’s Bilderrätsel, ein Wettmelken und eine multimediale Fahrt mit dem Tretbulldog über gesperrte Straßen und Brücken auf der Suche nach der Ellwanger Stadthalle. Und zuletzt kam die Landjugend Aalen-Essingen mit einem Mülltonnentanz daher, der mit fetziger Musik Mädchen aus den Tonnen zauberte. Die Besucher waren begeistert und es gab viele Zugabe-Rufe.

Moderiert wurde der Abend in gekonnt und in bewährter Weise von Frau „SchnabelTekt“ (Stefanie Ernsperger) und dem „OB“ (Valentin Bergstein), welche die Landesgartenschau 2026 in ihrer eigenen Sichtweise unter die Lupe nahmen und die Grußredner so dezent auf die Bühne holten. Und ja, Ellwangen soll zur Landesgartenschau einen unterirdischen Bahnhof bekommen, denn auf ein paar Millionen hin oder her würde es nun wahrlich nicht mehr ankommen, so die Meinung der Beiden.