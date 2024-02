Grünen-Fraktion spenden an Vesperkirchen in der Region

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag möchte die Vesperkirchen in der Region unterstützen und hat daher beschlossen, jede Organisation mit einem Geldbetrag zu bedenken. Am Montag war der Fraktionsvorsitzende Volker Grab bei der Vesperkirche in Ellwangen vor Ort. Nachdem er sich im Jeningenheim Maultaschen mit Zwiebeln und Kartoffelsalat hatte schmecken lassen, überreichte er gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Hubert Thalheimer einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro an Pfarrer Martin Schuster und dessen Team.

Für eine gelungene Vesperkirche seien Förderer und Unterstützer genauso wichtig wie fleißige Helfer, bedankte sich Schuster für die Spende. Grab freute sich, dass an diesem Tag Schüler der Konrad-Biesalski-Schule in Wört zu den Helfern gehörten, da er dort selbst einmal Schulleiter war. Auch die Schüler von Sankt Getrudis in Ellwangen lobte Grab für ihren Einsatz. Das Geld solle ein kleines Dankeschön sein, damit die Vesperkirche auch in den kommenden Jahren weitergeführt werden könnten, betonte Grab. Neben Ellwangen gehen jeweils weitere 500 Euro an die Vesperkirchen in Wasseralfingen, Bopfingen, Mutlangen und Schwäbisch Gmünd.