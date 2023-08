Großes Interesse an der Arbeit des THW

Unter dem Motto „Leben in der Lage, wir zelten“ stellte sich in diesem Jahr die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung des THW Ellwangen am Sommerfest vor. Eine Gruppe die dafür sorgt, dass die Einsatzkräfte eine mobile Unterkunft möglichst nahe am Einsatzort bekommen können, dass Material– und Treibstoffversorgung sichergestellt ist und anderen Einheiten unterstützt werden können. Sozusagen ein Multitool mit einem Querschnitt aus vielen THW Fachgruppen.

Daneben waren der Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme mit seinen Drohnen, die Bergung mit dem großen Werkzeugkasten — Gerätekraftwagen (GKW), die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpe mit einer Förderleistung mit bis zu 35.000l/min sowie der Zugtrupp, also die Führungskomponente im THW, zu sehen.

Den Start zum Sommerfest bildete ein Gottesdienst mit Pfarrer Jürgen Zorn, in der trotz Regen sehr gut besuchten Fahrzeughalle des THW. Er versprach seine Predigt so lange zu halten bis der Regen aufhörte, was schon nach kürzester Zeit eintrat.

Ein weiterer Höhepunkt war die Schauübung der THW–Jugend, welche mit dem GKW zur Personenrettung anrückte. Aus vier Metern Höhe musste eine Person mit einem Leiterhebel gerettet werden. Professionell erledigten die zehn Junghelfer unter der Leitung von Jugendbetreuerin Tamara Mangold die Aufgabe.

Ortsbeauftragter Mario Nagler und Zugführer Reiner Mangold konnten sehr viele Gäste und Freunde begrüßen. Auch viele Hilfsorganisationen nutzten die Gelegenheit sich über die Gerätschaften und Möglichkeiten des THW zu informieren.