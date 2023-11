Großer Andrang beim Themenabend

Ein nach eigenen Angaben sehr gut besuchter Informationsabend zum Thema Orthopädie hat am vergangenen Mittwoch an der St.-Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen stattgefunden. Mit insgesamt vier Vorträgen informierte die Klinik und ihre Kooperationspartner über den aktuellen Stand in der Behandlung von Gelenkproblemen.

Erkrankungen des Bewegungsapparates gehören mit zu den häufigen Gesundheitsproblemen, teilt die Klinik mit. Hier haben sich in den letzten Jahren zahlreiche neue Behandlungsmöglichkeiten entwickelt. Die St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen hat eine lange Tradition und Erfahrung in der operativen Behandlung chronischer Gelenkerkrankungen und der Implantation künstlicher Gelenke. Seit Jahren existiert an der Klinik ein Endoprothesenzentrum, welches in regelmäßigen Abständen durch die Fachgesellschaften neu zertifiziert wird.

Der leitende Arzt der Unfallchirurgie und Orthopädie der Virngrundklinik, Dr. Kirincic, eröffnete den Abend mit einer Präsentation der verschiedenen Eingriffe am Kniegelenk. Privatdozent Dr. Schmelz, orthopädische Praxis Heidenheim, gab einen kurzen Einblick in den möglichen Einsatz künstlicher Intelligenz bei Gelenkoperationen. Dr. Wiest (Arthros-Klinik Neu-Ulm) und Dr. Hauf (Ellwangen) berichteten über das „sensible“ Schultergelenk und die immer wiederkehrende Frage: Wann ist eine Operation unumgänglich und in welchen Fällen kann konservativ behandelt werden?

Wie immer gab es im Anschluss eine Diskussions- und Fragerunde, die von vielen Anwesenden intensiv genutzt wurde. Dies hob auch Prof. Dr. Isenmann in seinem Fazit hervor: „An den vielen Fragen sieht man das Interesse der Bevölkerung an unseren medizinischen Angeboten. Die Möglichkeit im voll besetzten Saal direkt mit den Experten zu sprechen und Fragen stellen zu können ist in jedem Fall besser als die Suche nach Informationen im Internet.“