Mit dem Tod von Joachim Renschler hat die Stadt Ellwangen eine herausragende Persönlichkeit verloren, die sich mit großem ehrenamtlichen Engagement im öffentlichen Leben und in der Gesellschaft in vielfacher Hinsicht verdient gemacht hat.

Aktiver Ruhestand in vielen Vereinen

Der Amtsgerichtsdirektor im Ruhestand hat als langjähriger Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des Geschichts– und Altertumsvereins (GAV), als Mitglied des Kulturvereins Stiftsbund sowie im evangelischen Kirchengemeinderat über viele Jahre hinweg das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Stadt geprägt. Renschler starb am 31. August plötzlich und unerwartet in Ellwangen im Alter von 82 Jahren.

Als Joachim Renschler bei der Hauptversammlung des GAV am 21. September 2018 im Jeningenheim aus Altersgründen sein Amt als Vorsitzender des Geschichts– und Altertumsvereins an Thomas Rathgeb abgegeben hat und Ehrenvorsitzender wurde, ist eine lange Ära des Geschichts– und Altertumsvereins zu Ende gegangen.

Als „Mister GAV“ leitet Renschler 22 Jahre mit viel Engagement und Herzblut den Verein

22 Jahre lang, seit 1996, stand Renschler als „Mister GAV“ an der Spitze des renommierten Vereins und leitete mit großem Engagement, mit Fleiß, Kreativität, Souveränität, Herzblut und Leidenschaft die Geschicke des Vereins. Maßgeblich prägte er so das Ansehen des GAV in Ellwangen und weit darüber hinaus.

Höhepunkte seiner Amtszeit waren das 100–jährige Vereinsjubiläum, das 100–jährige Museumsjubiläum und die Neugestaltung des Schlossmuseums. Mit seinem großen historischen und kunsthistorischen Interesse legte er großen Wert auf die Weiterentwicklung des vom Verein betriebenen Schlossmuseums und des Ellwanger Jahrbuchs. Ein besonderes Anliegen war ihm dabei als Motivator zusammen mit Eberhard Veit die Überarbeitung und Neukonzeption der Ausstellung im Schlossmuseum.

Seine berufliche Erfahrung bringt er ins Vereinsleben mit ein

Viele Exkursionen und Studienreisen des GAV, auf denen er sich als fundierter, charmanter und humorvoller Reiseleiter engagierte, aber auch viele Vorträge, Ausstellungen und Konzerte gehen auf Renschler zurück. Als fachkundiger Jurist und pensionierter Amtsgerichtsdirektor überprüfte und schloss der „Allrounder“ für den Verein viele Verträge ab und brachte so in Sachen Sammlungen und Exponate Rechtssicherheit.

Für das Ellwanger Jahrbuch schrieb er viele Nachrufe verstorbener Vereinsmitglieder. So lange wie Renschler war noch keiner GAV–Vorsitzender. Bei seiner Verabschiedung erhielt er als Dank für seine immense Tätigkeit vom damaligen stellvertretenden GAV–Vorsitzenden Manfred Saller eine Ehrenurkunde.

Renschler kooperierte in seiner Funktion als GAV–Vorsitzender unter anderem mit dem Stiftsbund, dem Alamannenmuseum und der städtischen Musikschule. Als langjähriger evangelischer Kirchengemeinderat von 1989 bis 2007 setzte sich der Protestant für die Ökumene ein.

Von 1995 bis 2001 war er Laienvorsitzender des Kirchengemeinderats. Auch im Bauausschuss war er aktiv. Renschler, der in Heidelberg Jura studiert und sein Referendariat in Mannheim gemacht hat, war 35 Jahre in der Justiz des Landes Baden–Württemberg tätig, als Staatsanwalt, Zivil–, Straf–, Familien– und Vormundschaftsrichter.

Er war eine Richterpersönlichkeit von Rang. Berufliche Stationen waren Heilbronn, Schwäbisch Hall, Langenburg, Crailsheim und der Familien– und Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart.

Im Januar 1971 kam Renschler ans Landgericht Ellwangen. Als Vorsitzender einer Kleinen Strafkammer am Landgericht war er in Zeiten des Nato–Doppelbeschlusses vor allem mit „Mutlanger Verfahren“ konfrontiert.

Das Bezirksjugendschöffengericht war eine Herzensangelegenheit für Renschler

Als Amtsgerichtsdirektor in Ellwangen, seit 1994, war er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2006 Vorsitzender des Bezirksjugendschöffengerichts, eine Herzensangelegenheit von ihm. Unter straffälligen Jugendlichen war er ob seines freundlichen, sympathischen Wesens, seiner Fairness und seiner menschlichen Wärme als „Papa Renschler“ bekannt, wohl auch, weil er als milder Richter galt. Einfühlungsvermögen, Menschenkenntnis, Autorität und eine offene, menschliche Art wurden ihm zugeschrieben.

Ehrung mit dem Bundesverdienstkreuz und der Bürgermedaille in Silber

Joachim Renschler, der am 14. Februar 1941 in Mannheim geboren wurde und 52 Jahre lang in Ellwangen lebte, wurde 2006 für seine Verdienste mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und 2015 mit der Bürgermedaille der Stadt in Silber ausgezeichnet. Seine Hobbys waren Fußball und Tennis, so war er in der Justizsportgruppe aktiv.

Joachim Renschler (links) erhalt von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek die silberne Bürgermedaille der Stadt Ellwangen verliehen. (Foto: Hafi )

Auch im Bewährungshilfeverein engagierte er sich. Renschler hinterlässt seine Frau Marianne, seine Söhne Alexander und Matthias sowie sechs Enkel und zwei Urenkel. Die Beerdigung findet am Mittwoch, 6. September, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof Sankt Wolfgang statt.