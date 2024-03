Grillsaison beginnt: Warum viele an der falschen Stelle sparen

Es ist so weit: Die Grillsaison ist eröffnet! In meiner Nachbarschaft duftet es neuerdings wieder nach verbranntem Fleisch und Rauchschwaden steigen gen Himmel. Und dort, wo Rauch ist, ist bekanntlich auch Feuer. Doch wie dieses erzeugt werden soll, wird unter selbsternannten Grillprofis schnell zu Glaubensfrage. Kohle oder Gas? Anzündkamin oder Spiritus? Diese Frage spaltet, wie das rosa Auswärtstrikot der Fußball-Nationalmannschaft, zumindest die Männerwelt der Nation.

Und noch etwas haben Grills der renommierten Marken mit dem neuen Adidas-Dress gemein: Sie sind unglaublich teuer in der Anschaffung.

Für die perfekte Glut lassen viele gut und gerne mehrere tausend Euro liegen. Natürlich darf auch das stilechte Reinigungsset samt Stahlbürste für astronomische Summen nicht fehlen. Dazu ein Original Rezeptbuch für 25 Euro, obwohl es im Internet genau diese Grillanleitungen seit Jahren kostenfrei gibt. Und die Marken-Hersteller lachen sich ins Fäustchen.

Denn mal ehrlich: Was nützt ein Grill für den Preis eines Kleinwagens, wenn darauf ein Schweinesteak für 2,99 Euro liegt? Richtig, gar nichts. Also, liebe Grillfans, sparen Sie nicht am falschen Ende und investieren Sie lieber in gutes Fleisch, anstatt in einen protzigen Grill. Ein Billig-Steak wird auch auf einem High-End-Grill nicht zum Filet Mignon. Ob ich neidisch bin, weil ich auf dem Balkon meiner Mietwohnung ohnehin nur einen Elektrogrill verwenden darf? Vielleicht. Aber, so isch halt!

