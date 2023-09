Gottesdienstgemeinde Josefstal feiert

War man im vergangenen Jahr noch etwas vorsichtig, konnte in diesem Jahr das traditionelle Sommerfest ganz ohne Einschränkungen gefeiert werden. Nach den, gerade auch für die Kirchen, schwierigen Corona-Jahren, fand das Fest großen Anklang bei allen Gemeindemitgliedern.

Den Auftakt bildete ein Gottesdienst im Freien, zu dem Pater Anton Schneider von den Comboni-Missionaren weit über 100 Mitfeiernde begrüßen konnte. Inhaltlich drehte sich alles um das Thema „Dankbarkeit“. Wofür darf ich als Person und wofür dürfen wir als Gemeinde dankbar sein? Mit ausgewählten Texten zeigte das Vorbereitungsteam um Pater Anton den Gottesdienstteilnehmern auf, wie viele Gründe es gibt, dankbar zu sein ‐ auch und gerade in unserer Zeit, wo viele die Dankbarkeit schon „verlernt“ haben. Musikalische Unterstützung erhielten Sie dabei von den Comboni Singers, die den Gottesdienst mit ihren Liedern schwungvoll begleiteten.

Im Rahmen des Gottesdienstes konnte Pater Anton die zehnjährige Ronja Mack aus Saverwang ganz offiziell in die Gruppe der Josefstaler Ministranten aufnehmen. Ein weiterer Grund zu feiern und dankbar zu sein, den kirchliches Engagement bei Kindern und Jugendlichen ist keine Selbstverständlichkeit.

Und weil man ja schon dabei war, konnte man auch noch die 25. Dienstjubiläen von Mesner Franz Berhalter und seiner Ehefrau Monika feiern. Beide sind schon weit über 40 Jahre ehrenamtlich in der Gemeinde tätig und haben das Mesneramt und und die Verantwortung für den Blumenschmuck vor 25 Jahren fest übernommen. Pater Anton durfte Urkunden und Anstecknadeln vom Mesnerverband der Diözese zusammen mit einem Glückwunschschreiben überreichen. Die Gemeinde drückte ihre Dankbarkeit für den langjährigen Dienst mit einem Gedicht, einem großen Blumenstrauß, einem gut gefüllten Geschenkkorb und einer individuell gestalteten Kerze aus.

Im Anschluss an diesen vielschichtigen und stimmungsvollen Gottesdienst ging man nach kurzem „Umbau“ zum gemütlichen Teil des Festes über. Gottesdienste in Josefstal sind jeden Sonntag um 9.30 Uhr. Am 1.Oktober wird Erntedank gefeiert und eine Woche später, am 8. Oktober, feiert die Gemeinde um die Comboni-Missionare mit einem festlichen Gottesdienst das Combonifest zum Gedenken an deren Gründer den Heiligen Daniel Comboni. Zur Mitfeier sind alle eingeladen.