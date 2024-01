Gitarrenkonzert mit Julia Trintschuk

Julia Trintschuk ist eine international vielfach ausgezeichnete junge klassische Gitarristin. Am Samstag, 27. Januar, spielt sie um 19 Uhr im Palais Adelmann.

Julia Trintschuk hat an vielzähligen Wettbewerben sowohl am Klavier als auch an der Gitarre teilgenommen, wurde mehrfache Preisträgerin und erhielt über 30 Auszeichnungen, darunter zuletzt im Jahr 2022 den ersten Preis beim Internationalen Caneres Musikwettbewerb. Ihre Konzerttätigkeit führte sie bereits in über 20 Länder weltweit.

Im Jahr 2018 schloss Julia Trintschuk ihr Bachelorstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart mit Auszeichnung ab und absolvierte auch ihr Masterstudium im Juni 2021 und das Konzertexamen im Juli 2023 an der Robert Schumann Hochschule für Musik in Düsseldorf jeweils mit Auszeichnung.

Zur Aufführung kommen Werke von Falla, Albeniz, Regondi und weiteren Komponisten. Weitere Informationen und Karten zu 13 Euro gibt es an der Tourist-Information Ellwangen unter 07961/84303 oder [email protected], über Reservix und an der Abendkasse. Schüler bezahlen fünf Euro. Der Einlass startet um 18.30 Uhr.