Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt in Ellwangen zu

Der Leiter des Polizeireviers Ellwangen, Polizeirat Danilo Paul, hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die Kriminalstatistik für das Jahr 2022 präsentiert. Insgesamt waren es 1448 Straftaten, im Jahr 2021 hingegen waren es nur 1166, im Jahr 2019, also vor der Corona-Pandemie, jedoch 1536.

Paul verzeichnete im Innenstadtbereich einen deutlichen Rückgang von 169 Straftaten im Jahr 2019 auf 129 in 2022. Im Bereich des Bahnhofs/ZOB hingegen gab es eine Zunahme von 38 in 2019 auf 70 Straftaten in 2022, geschuldet vor allem dem neuen Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße. In der Landeserstaufnahmestelle (Lea) wurden 250 Taten verübt, gegenüber 278 im Jahr 2019. Die Aufklärungsquote lag bei 62,4 Prozent und ist relativ konstant. Der Landesdurchschnitt liegt bei 61,7 Prozent. Auf 100.000 Einwohner hochgerechnet, lag die Häufigkeitszahl in Ellwangen bei 5886. „Wir bewegen uns ungefähr auf dem Niveau von Crailsheim, Backnang und Fellbach“, sagte Paul.

An Diebstahlsdelikten waren es 2022 insgesamt 336, während es 2019 noch 412 waren. Ladendiebstähle waren es 124 im Vergleich zu 152 in 2019. Davon waren acht in der Innenstadt (2019 waren es 21), im Bereich Bahnhof/ZOB 32 im Vergleich zu zwei im Jahr 2019. „Jeden dritten Tag ein Ladendiebstahl“, brachte es Paul auf einen Nenner. Fünf Wohnungseinbruchsdiebstähle wurden 2022 verübt, sieben waren es 2019. „Für eine Stadt wie Ellwangen erfreulich wenig“, kommentierte der Polizeichef. Bei den Straftaten im öffentlichen Raum verzeichnete er einen Anstieg, von 456 im Jahr 2021 auf 592. An Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung waren es 33 in 2022 gegenüber 14 im Jahr 2019. Ein Drittel davon betraf die Verbreitung kinderpornographischer Schriften. Aggressionsdelikte verzeichnete Paul 186, während es 2021 nur 118 waren. In der Lea wurden im Jahr 2022 insgesamt 42 Körperverletzungsdelikte verübt, gegenüber 26 in 2019. Im Stadtgebiet gab es in dieser Zeit einen Anstieg von 19 auf 37, im Innenstadtbereich aber einen Rückgang von 26 auf 17 Körperverletzungsdelikte. An vorsätzlicher leichter Körperverletzung waren es 115, an gefährlicher Körperverletzung 51 Fälle. Sachbeschädigungen wurden 129 genannt, 2021 waren es 185. „Eine positive Entwicklung“, freute sich der Polizeichef.

Die Rauschgiftkriminalität ist laut Paul „stark rückläufig“, von 69 Fällen in 2021 auf 37 in 2022. In Ellwangen gebe es keinen örtlichen Schwerpunkt. Im vergangenen Jahr gab es lediglich eine Straftat gegen das Leben, und das ist eine Ermittlung einer fahrlässigen Tötung bei einem Arbeitsunfall.

Paul berichtete von einem Anstieg der Gewalt gegen Polizeibeamte. 2021 wurde elfmal Gewalt gegen Polizisten verübt, 2022 jedoch 21-mal. Bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten sieht das Verhältnis 327 im Jahr 2022 zu 242 in 2021 aus, ein Anstieg um 85 Fälle. Tatverdächtige waren es 798, was knapp unter dem Niveau von 2019 ist. Davon waren 220 unter 21 Jahren, 578 dagegen erwachsen. Unter den 798 Tatverdächtigen waren 409 Nichtdeutsche, 267 Flüchtlinge. Der Anteil der Flüchtlinge bei den Tatverdächtigen liegt bei 33,5 Prozent. 111 Tatverdächtige waren Syrer. Ausländerrechtliche Verstöße waren es 128. Danilo Paul ging auch kurz auf die Diebstahlsdelikte in der Ortschaft Schrezheim ein. So gab es dort im Jahr 2022 sieben Diebstahlsdelikte und null Wohnungseinbruchsdiebstähle.

„Wir bewegen uns unter dem Vor-Corona-Niveau“, bilanzierte Danilo Paul. „Was mir aufgefallen ist, ist die Gewalt gegen Polizeibeamte“, sagte Bürgermeister Volker Grab mit Blick auf die 21 Fälle: „Das ist eine Zahl, die wirklich erschreckend ist.“ Grab dankte dem Polizeichef für die „tolle Zusammenarbeit im Rahmen der Blaulichtorganisationen“. SPD-Fraktionsvorsitzender Herbert Hieber dankte namens der SPD-Fraktion. „Sie machen einen super Job“, sagte er. Hieber sprach die Kriminalität in der Bahnhofstraße an. „Mir ist der Bahnhofsbereich wichtig. Es ist die erste Visitenkarte, wenn man mit dem Zug nach Ellwangen kommt. Wir brauchen diese positive Visitenkarte.“ Schrezheims Ortsvorsteherin Sonja Fuchs sagte mit Blick auf die mit der Lea zusammenhängende Kriminalität in Schrezheim, es sei wichtig, dass alles gemeldet wird. „Jede Meldung ist wichtig“, pflichtete Danilo Paul bei: „Ich bin überzeugt, dass keine Meldung umsonst ist.“