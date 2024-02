Er soll schon früher Kinder misshandelt haben. Im Revisionsprozess um einen zu Tode gequälten Zweijährigen aus Aufhausen hat der Kriminalbeamte, der im Herbst 2021 mit den Ermittlungen betraut war, ausgesagt.

Angeklagter soll Kind in Badewanne untergetaucht haben

So soll der 35-Jährige unter anderem den Sohn einer früheren Lebenspartnerin mehrfach in der Badewanne untergetaucht, einen weiteren Jungen gewürgt und ein kleines Mädchen auf den Boden geschmissen haben.

Auch von sexuellen Übergriffen berichtete der Beamte, der nicht ausschloss, dass der Beschuldigte eine „Lust am Quälen“ habe.

Staatsanwalt möchte Verurteilung wegen Mordes

Dass er den jüngsten Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin so schwer misshandelt hat, dass das Kind am 21. Oktober 2021 im Ostalb Klinikum in Aalen verstarb, ist bereits in einem ersten Prozess im Frühjahr 2022 geklärt worden.

Wenn man das alles ausschließt, bleibt nur noch übrig, dass es ihm Spaß gemacht hat. Polizeibeamter

Da das Urteil, der 35-Jährige war zu 14 Jahren wegen Totschlags verurteilt worden, durch den Bundesgerichtshof auf Antrag der Staatsanwaltschaft geprüft und aufgehoben wurde, sollen im derzeit laufenden Revisionsprozess mögliche Beweggründe und die Motivation des Beschuldigten geklärt werden.

Verhandelt wird vor der zweiten großen Strafkammer am Ellwanger Landgericht, den Vorsitz hat Richter Jochen Fleischer. Staatsanwalt Patrick Schmidt möchte eine Verurteilung wegen Mordes erwirken.

Ehemalige Lebenspartnerinnen berichten von Gewalt

Man habe im Rahmen der Ermittlungen auch das Umfeld des Angeklagten mit einbezogen, erklärte der Polizeibeamte. Verschiedene ehemalige Lebensgefährtinnen hätten von Gewalttätigkeiten gegenüber ihren Kindern und vom aggressiven Verhalten des in Rothenburg ob der Tauber geborenen Beschuldigten berichtet. Ermittlungsverfahren habe es aber nicht gegeben, wohl aber wegen Körperverletzung und sexuellen Übergriffen.

Laut dem Beamten haben die Quälereien des fast Zweijährigen aus Aufhausen knapp zwei Wochen vor dessen Tod begonnen. Freunde des damaligen Paares hätten berichtet, dass der Angeklagte dem Kleinkind absichtlich ein Bein stellte und es einmal sogar kopfüber in eine Regentonne gesteckt habe.

Nach einem lauten Schlag habe der Junge plötzlich eine Wunde am Kopf gehabt. Der 35-Jährige soll daraufhin erklärt haben, das Kind sei vom Sofa gefallen. Auch soll er den Sohn seiner Freundin mehrfach kalt abgeduscht haben.

Mutter soll von Quälereien gewusst haben

Wie der Polizist weiter berichtete, habe die Analyse von Chatverläufen ergeben, dass die Mutter des Kindes, die im Herbst wegen Misshandlung durch Unterlassung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden war, von den Quälereien gewusst habe.

So soll sie ihren damaligen Freund gebeten haben, mit den Misshandlungen aufzuhören, da das Jugendamt bereits aufmerksam geworden wäre. Beim Jugendamt habe man dazu aber keinerlei Unterlagen gefunden, so der Beamte weiter.

Polizei stellt keine „sexuelle Komponente“ fest

Beim Großteil der Chatnachrichten, die sich das Paar geschickt hat, soll es sich nach Aussage des Polizisten übrigens um pornografische Inhalte gehandelt haben.

Sie hätten sich gegenseitig Aufnahmen ihrer Geschlechtsteile und Masturbationsaufnahmen gesendet. Bezogen auf den Tod des Kleinkinds will die Polizei aber keine „sexuelle Komponente“ festgestellt haben. Zwar habe es in der Vergangenheit sexuelle Übergriffe auf Jugendliche gegeben, Hinweise, die darauf hindeuteten, der Angeklagte sei pädophil, gebe es nicht.

Hat der Angeklagte den Jungen „aus Spaß“ gequält?

In beiden Prozessen war von verschiedenen Zeugen immer wieder ein möglicher Hass auf den leiblichen Vater des Kleinkinds als Motiv genannt worden. Doch auch dafür habe man „keinen greifbaren Ansatz“ gefunden, sagte der Beamte. „Wenn man das alles ausschließt, bleibt nur noch übrig, dass es ihm Spaß gemacht hat. Es ist in Erwägung zu ziehen, dass er ihn quälen wollte.“

Auch die Aussage der Notfallsanitäter stand auf der Tagesordnung. Sie erzählten von der Nacht, als sie aufgrund eines Notrufs gegen 22.30 Uhr die Wohnung der Familie im Bopfinger Teilort Aufhausen betraten. Übereinstimmend berichteten sie von einem abgemagerten, mit Hämatomen übersäten kleinen Jungen, der kein Lebenszeichen mehr von sich gab.

Statt Hysterie herrschte „gespenstische Ruhe“ in der „dunklen Wohnung“, gab einer der Sanitäter zum Protokoll. „So, wie es dem Kind ging, und wie die Reaktion der Angehörigen war, passte nicht zusammen.“

Trotz Reanimationsversuchen in der Wohnung, im Krankenwagen und später in der Klinik verstarb der nur rund zwölf Kilogramm leichte Junge laut Rechtsmediziner Sebastian Kunz an einem Herz-Kreislaufversagen, ausgelöst durch einen Stampftritt auf den Bauch, der den Abriss einer Darmschlinge zur Folge hatte.