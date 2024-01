Gesundheitshaus Petrogalli unterstützt Ellwanger Klinik

Thomas Petrogalli, Geschäftsführer des gleichnamigen Gesundheitshaus, unterstützt laut einer Pressemitteilung den Freundes- und Förderkreis der St. Anna-Virngrund Klinik Ellwangen mit einer Spende über 1250 Euro. „Wir werden damit ein größeres Lasergerät für die Urologie mitfinanzieren. Die Spende ist quasi eine kleine Anschubfinanzierung, erklärt der kaufmännische Standortleiter Bernd Ziegler und fügt hinzu: „Ohne deren Umtriebigkeit, den Elan und die Unterstützung aller Mitglieder für die Ellwanger Klinik in all den Jahren und auch im Jahr 2023, wären viele Projekte nur schwer umzusetzen, so Ziegler.“