Gemeinsam in eine nachhaltige Energiezukunft

Das Jahr 2023 stellte die EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG (ODR) vor vielfältige Herausforderungen. Die Energiekrise, ausgelöst durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, sowie gesetzliche Preisbremsen, hätten zu erheblichen Unsicherheiten bei den Kunden geführt, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung, in der es um einen Rückblick auf 2023 und Ausblick auf 2024 geht.

Die kontinuierlichen Änderungen im Bereich der Energieversorgung seitens des Gesetzgebers, wie beispielsweise beim Heizungsgesetz, erschweren die Energiewelt für die Kunden außerdem zunehmend. Spürbar war dies durch eine unvergleichbare hohe Anzahl von Anfragen im Kundenservice. Dadurch war die Erreichbarkeit des Kundenservice der ODR zeitweise stark beeinträchtigt. Die ODR ist sich bewusst, dass die Servicequalität, die in dieser Zeit geboten wurde, unzureichend war. Sebastian Maier, Vorstand der EnBW ODR, betont: „Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die langen Wartezeiten, die sie in diesem Jahr erfahren haben. Wir arbeiten intensiv daran, unsere Serviceleistungen zu verbessern.“ Um all den genannte Herausforderungen im Kundenservice und beim Netzausbau gerecht zu werden, sind 2023 insgesamt 87 neue Mitarbeiter eingestellt worden.

„Wir haben trotz der herausfordernden Umstände unsere hohe Netzstabilität bewahrt, sehr schnell passende IT-Lösungen implementiert und große Fortschritte bei der Umsetzung der Energiewende erzielt“, führt Sebastian Maier weiter aus.

Insbesondere ist der markante Anstieg im Bereich der Energiewende bei der Netztochter Netze ODR zu erwähnen. Die Anfragen zur Anmeldung erneuerbarer Energieanlagen haben sich im Vergleich zu 2018 verfünffacht. Mit über 8500 Anfragen und einer Leistung von über 1,2 GW sahen wir eine erhebliche Zunahme, die zuweilen Engpässe in den Prozessen verursachte. Um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, reagierte die ODR proaktiv und plant Anpassungen der Prozesse sowie Investitionen in die Digitalisierung. Maier erklärt: „Die Bewältigung dieser hohen Anzahl an Anfragen stellt zweifellos eine Herausforderung dar. Daher arbeiten wir intensiv daran, unsere Abläufe den steigenden Anforderungen anzupassen und in die Digitalisierung zu investieren, um zukünftig einen zufriedenstellenden Service zu gewährleisten.“

Neben dem Boom in der Energiewende wurden der Netzausbau und Innovationen konsequent vorangetrieben. Die Investitionen in den Netzausbau beliefen sich 2023 bereits auf rund 30 Millionen Euro.

Für die kommenden Jahre ist eine weitere Steigerung geplant, mit einem Investitionsvolumen von 35 Millionen Euro für das Jahr 2024 und annähernd 90 Millionen Euro bis 2030.

Ein Schwerpunkt bei der EnBW ODR im Jahr 2023 war die Ausweitung in der Mobilitätswende und Digitalisierung. Als Full-Service-Anbieter unterstützt das Unternehmen Industrie und Gewerbe beim Ausbau der E-Mobilität und Ladeinfrastruktur. Mittlerweile werden über 1.200 Ladepunkte betrieben. Die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet wird ebenfalls intensiv vorangetrieben.

Ein weiteres Ziel der EnBW ODR ist laut Mitteilung die aktive Bürgerbeteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien. Durch das Bürgerenergiemodell sollen besondere Erneuerbare-Energie-Anlagen entstehen. Die Einwohner haben die Möglichkeit, sich über Bürgergenossenschaften an den Anlagen zu beteiligen.

Die EnBW ODR unterstützt aktiv mehrere Kommunen bei der Entwicklung von Wärmeplänen, darunter bereits Obersontheim, Ellwangen und den Verbund aus Langenau, Rammingen, Asselfingen und Neenstetten.