Möglicherweise werden Ellwangens Straßen auch am Mittwoch blockiert. Laut einer neuen Ankündigung aus der geheimen Chatgruppe, die bereits am Montag für nicht angemeldete Proteste gesorgt hatte, könnte es auch am 10. Januar zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in und um Ellwangen kommen. Pikant: An diesem Tag findet ab 10 Uhr auch die traditionelle Bauernkundgebung in der Stadthalle mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) statt, die vom Bauernverband Aalen-Heidenheim organisiert wird. Auch im Außenbereich sind Proteste und Kundgebungen angekündigt, in die der Verband allerdings nicht involviert ist.

Wie schon am Montag wollen sich die Demonstranten mit ihren Traktoren um 5 Uhr in der Ferdinand-Porsche-Straße im Industriegebiet Neunheim treffen. Auf dem Infoflyer, der in der geschlossenen WhatsApp-Gruppe „Ellwangen Aalen Demo“ veröffentlicht wurde, heißt es weiter: „Jetzt geht’s erst richtig los, Ellwangen muss stehen.“ Und: Der Montag sei nur „ein kleiner Vorgeschmack“ gewesen. Wie schon im Vorfeld des ersten Protesttags war es auch diesmal ein Gruppenmitglied, das die Informationen der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ zugespielt hat.

Bauernverband distanziert sich

In der Gruppe werden allerdings nicht nur Nachrichten zu geplanten Protestaktionen veröffentlicht, sondern zum Teil auch rechte und verfassungsfeindliche Inhalte. Von der Gruppe, ihren Inhalten und den nicht angemeldeten Demonstrationen hatten sich der Bauernverband Aalen-Heidenheim und sein Kreisvorsitzender Hubert Kucher bereits ausdrücklich distanziert.

Schon am Montag hatten zahlreiche Autofahrer immense Probleme nach Ellwangen hinein oder aus der Stadt herauszukommen, da Bauern wichtige Verkehrsknotenpunkte blockiert oder den Verkehr durch ihre Traktoren stark verlangsamt hatten. Am Mittwoch könnten solche Protestaktionen erheblichen Einfluss auf die Bauernkundgebung in der Stadthalle haben, auf der unter anderem Cem Özdemir sprechen will. Ohnehin hatte das Ordnungsamt angekündigt, dass Westtangente und Haller Straße am Mittwoch nicht befahrbar seien, da sich auch im Außenbereich zahlreiche Demonstranten aufhalten würden.

Die Bauernproteste der Region alle Infos in unserem Liveblog. Klicken Sie hier

Hubert Kucher hofft, dass es gerade morgen nicht zu Blockaden kommt. Verkehrsbehinderungen seien kontraproduktiv, der Verkehr müsse laufen, damit die Menschen zur Stadthalle kommen könnten. Einschränken werde es laut Kucher zwar durch die Vielzahl an Schleppern, die am Mittwochmorgen nach Ellwangen kommen, geben, jedoch müsse es gewährleistet sein, dass jeder die Innenstadt erreichen könne.

Das gelte vor allem für Minister Özdemir. Auch Rettungswege müssten in jedem Fall freigehalten werden. Wer vorhabe, zu blockieren, solle lieber auch zur Stadthalle kommen und hier protestieren, so Kucher. Man wolle schließlich ein starkes und gutes Zeichen aus Ellwangen senden.

Mit der Protestaktion am Montag zeigt sich der Kreisvorsitzende weitestgehend zufrieden. Am Morgen sei es zwar an der Autobahn, im Industriegebiet und in Immenhofen (Westhausen) zum Teil schwierig gewesen, dennoch sei die Resonanz vieler Autofahrer gut gewesen, betont Kucher. „Das Maß war noch vertretbar und niemand ist zu Schaden gekommen.“ Zudem hätten wesentlich mehr Landwirte teilgenommen, als zunächst vermutet.