Offenbar soll es am kommenden Montag, 8. Januar, neben den angemeldeten Protestfahrten des Bauernverbands, mit denen gegen die Streichung der Agrardiesel-Subvention und der Kfz-Steuerbefreiung demonstriert werden soll, noch Alternativveranstaltungen geben.

Laut einer WhatsApp-Gruppe will sich demnach eine bisher unbestimmte Anzahl von Landwirten und weiteren Unterstützern am Montagmorgen in Ellwangen treffen, um danach wichtige Verkehrsknotenpunkte zu blockieren. Auch von einer eigenen Kundgebung ist dort die Rede. Hubert Kucher, Kreisvorsitzender des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim, distanziert sich auf Anfrage deutlich von möglichen Alternativveranstaltungen, die zum Ziel haben, die Verkehrsinfrastruktur in der Region lahmzulegen.

Sich irgendwo auf einen Platz hinstellen und Parolen von der Bühne labern, um danach wieder heimzufahren, bringt absolut nichts. aus der Chat-Gruppe

Bei „Ellwangen Aalen Demo“ handelt es sich um eine geschlossene Chatgruppe. Ein Mitglied hat der Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ allerdings detaillierte Informationen und Chatverläufe zugespielt. Diese deuten daraufhin, dass es am Montag mindestens eine nicht angemeldete Protestaktion geben soll. Dazu wollen sich Gruppenmitglieder demnach um 5 Uhr in der Ferdinand-Porsche-Straße im Industriegebiet Neunheim und um 8 Uhr in der Haller Straße auf dem Lidl-Parkplatz treffen.

Immer wieder ist auch die Forderung, an diesem Tag alles „dicht“ zu machen, zu lesen. Ein Mitglied schlägt dafür unter anderem die Auffahrten zur A7 in Westhausen und Ellwangen inklusive der gesamten Autobahn, den Kreisverkehr in Schrezheim sowie den B290-Abzweig Schwäbisch Hall/Rosenberg vor. „Das Ziel ist: Die Ampel muss weg“, schreibt er dazu.

Gruppennachrichten zum teil verfassungsfeindlich

„Knotenpunkte anfahren und diese durch genügend Traktoren und sonstige Fahrzeuge laufend blockieren“, fordert ein anderes Mitglied. „Sich irgendwo auf einen Platz hinstellen und Parolen von der Bühne labern, um danach wieder heimzufahren, bringt absolut nichts.“ Denn: „Das ist für die Polizei planbar. Deshalb sollten seiner Meinung nach, die Plätze, die man blockieren wolle, im Vorfeld auch nicht preisgegeben werden.“ In der Gruppe wird übrigens nicht nur zu Protestaktionen aufgerufen, es finden sich dort auch immer wieder rechte beziehungsweise verfassungsfeindliche Nachrichten.

Wie das Mitglied, dass die Informationen dieser Zeitung zugespielt hat, verrät, seien zahlreiche Personen in der Gruppe keine Landwirte, sondern würden hauptsächlich gegen die Regierung hetzen. Viele Nachrichten seien verfassungsfeindlich. Auch Personen, die schon bei der Demo während des Auftritts von Grünen-Chefin Ricarda Lang im September 2022 in Ellwangen dabei gewesen wären, seien Mitglied dieser Gruppe.

Bauernverband distanziert sich entschieden

Auch Hubert Kucher kennt einige der Nachrichten aus der Gruppe und versichert, dass der Bauernverband damit absolut nichts zu tun habe. Er habe Sorge, dass es am Montag ähnliche Szenen gebe wie jüngst in Schleswig-Holstein. Dort hatten wütende Bauern Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) daran gehindert, eine Fähre zu verlassen. Das Schiff musste daher zur Hallig Hooge zurückkehren.

Er wisse auch, dass in diesen Gruppen häufig Extreme unterwegs seien, sagt Kucher. Davon distanziere sich der Bauernverband entschieden. Der Kreisvorsitzende hofft, dass die Polizei nicht angemeldete Proteste und Blockaden schnell auflösen könne. Sicher sei aber auch, dass der Kalte Markt in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden könne. „Wir bleiben unserer Linie treu. Man muss miteinander reden und rechtsstaatlich auf sicheren Füßen stehen. Das ist die Grundvoraussetzung“, bringt es Kucher auf den Punkt.

Aktion des Bauernverbands ist angemeldet

Der Bauernverband selbst wird am Montag Schlepperfahrten durchs Kreisgebiet durchführen. Die Aktion ist offiziell angemeldet.

Beim Ordnungsamt der Stadt Ellwangen weiß man bereits von etwaigen nicht angemeldeten Protesten. Ungut sei, wenn Besucher des Kalten Markts oder auch Teilnehmer des Umzugs nicht in die Stadt kommen könnten, sagt Magnus Knecht. Aber was genau komme, wisse man nicht. Man müsse spontan reagieren, die Polizei sei sensibilisiert, so Knecht.

Auch in der Telegram-Gruppe „Hallo Aalen, aufwachen!“ wird zu Autokorsos aufgerufen, die in „jeder Stadt“ stattfinden sollen. „Wir, das Volk, fordern den sofortigen Rücktritt, denn wir bezahlen die Politiker“, heißt es dort. Die Gruppe war während der Corona-Pandemie aufgefallen, da dort Verabredungen für sogenannte „Montagsspaziergänge“ getroffen wurden, um gegen die Corona-Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Auch Beiträge von Impfgegnern sind dort immer wieder zu finden.

Am Mittwoch, 10. Januar, wird Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) bei der traditionellen Bauernkundgebung zum Kalten Markt in Ellwangen sprechen. Veranstalter ist der Bauernverband der innerhalb des Stadthalle für Ordnung und einen reibungslosen Ablauf sorgen will. Doch Aktionen sind auch für den Außenbereich geplant, allerdings nicht vom Bauernverband. Hier könne es ebenfalls kritisch werden, hatte Kucher bereits am Mittwoch erklärt.