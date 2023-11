Gegen Artensterben: Kleinen Heidegrashüpfer gibt es fast nur in Ellwangen

In den vergangenen Jahren habe die Stadt viele kleine Maßnahmen gemacht, erläuterte Bürgermeister Volker Grab, diese einzelnen Kleinbiotope wolle man miteinander verbinden, um für die Flora und Fauna einen großen Mehrwert zu erzielen. Das Land fördere den Biotopverbundplan mit 90 Prozent, freute sich Grab. Die Kosten bezifferte er auf rund 50.000 Euro, sodass für die Stadt 5000 Euro verbleiben. Gemeinsam mit dem Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrsangelegenheiten (ABUV) war ein entsprechender Beschluss gefasst worden, den Förderantrag noch in diesem Jahr zu stellen. „Wir brauchen für solche Projekte auch Grundstücke“, begründete der Bürgermeister die Einbindung des Leiters des städtischen Liegenschaftsamtes, Wolfgang Baur. Der Biotopverbund sei ein Prozess, so Grab: „Es ist kein Projekt, das auf ein Jahr angelegt ist.“ Dabei gehe es auch um Ökopunkte für die Stadt.

Zuerst soll eine Bestandserhebung gemacht werden, dann sollen die einzelnen Kleinbiotope miteinander verbunden werden, so Bürgermeister Volker Grab. Für das Projekt habe man zusammen mit dem Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis eine Ausschreibung gemacht. Das beauftragte Ingenieurbüro Blaser in Esslingen, Umweltplanung und Stadtplanung, vertreten durch Alexander Warsow und Lukas Härter, werde die Stadt bei dem Prozess begleiten, um sinnvolle Wege zu finden, wie man die Kleinbiotope verbinden kann. „Das ist heute der Arbeitsauftakt“, sagte Grab.

Mit den Geländebegehungen soll im Frühjahr 2024 begonnen werden. Bereits vorhandene Biotope wie Nasswiesen oder Streuobstbestände am Naturschutzgebiet Ellwanger Schlossweiher und Umgebung sowie blütenreiche Wiesen auf der Gemarkung sollen vor Ort auf ihre Qualität geprüft werden. Dabei sollen auch geeignete Verbindungsachsen und Flächen zwischen diesen Biotopen ausfindig gemacht werden.

Larissa Wettemann vom Stadtbauamt, die das Projekt seitens der Stadt betreut, hatte zum Pressetermin einen entsprechenden Plan mitgebracht. Julia Zwick, Biotopverbundbotschafterin beim Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis, ging auf die Planung des Biotopverbunds ein. Der Biotopverbund sei ein ganz wichtiger Baustein des Biodiversitätsstärkungsgesetzes, „damit die Arten sich wieder austauschen können“. Zwick berichtete von einem starken Rückgang der Insektenarten, aber auch der Amphibien, Reptilien und Feldvögel. Der Kleine Heidegrashüpfer, eine kleine Feldheuschreckenart, sei für Ellwangen etwas Besonderes, weil er sonst im Land selten vorkomme. Auch den Schutz von Kreuzkröte, Feldlerche und Feuerfalter führte sie an.

Der Agrarstrukturwandel der letzten Jahrzehnte mit einer intensiveren Bewirtschaftung der Äcker und des Grünlandes und die starke Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen hätten zu einer Verinselung bestehender Biotope wie blühende Wiesen und Säume, Kalkmagerrasen und kleine Stillgewässer geführt, gab Zwick Hintergrundinformationen.

Zwick übernimmt bei der Planung die koordinierende Rolle und unterstützt die Stadt fachlich. Erste Ergebnisse sollen im Gemeinderat und im Rahmen von Öffentlichkeitsterminen diskutiert werden. Eine abgeschlossene Biotopverbundplanung für Ellwangen soll voraussichtlich 2025 präsentiert werden.