Für Mittwoch- bis Donnerstagabend hat die Gewerkschaft GDL einen flächendeckenden Bahnstreik angekündigt, der auch die Zugverbindungen auf der Ostalb betrifft. Die Bahn will laut Fahrgastinformation ein stark reduziertes Angebot bereitstellen.

Das Verkehrsunternehmen Go-Ahead, das unter anderem auf der Riesbahn (Aalen bis Donauwörth) und zwischen Aalen und Ellwangen fährt, ist laut eigener Aussage von dem Streik zwar nicht betroffen, dennoch könnte es auch hier zu Ausfällen beziehungsweise Verspätungen kommen.

Die Züge von Go-Ahead Bayern sind zwar nicht direkt von den Streiks der GDL betroffen, da aber auf den Strecken vereinzelt Fahrdienstleiter im Einsatz sind, die der Gewerkschaft angehören, könnte es punktuell dennoch zu Einschränkungen kommen. „Wir gehen davon aus, dass es bei uns zu Verspätungen und Zugausfällen kommen könnte, wir gehen aber nicht davon aus, dass unser Zugverkehr durch den Streik großflächig beeinträchtigt wird“, sagt dazu Winfried Karg, Pressesprecher bei Go-Ahead Bayern.

Ohne Fahrdienstleiter, die für die Weichen und Signale verantwortlich sind, ist aber überhaupt kein Zugverkehr möglich. Winfried Karg, Pressesprecher Go-Ahead Bayern.

Karg empfiehlt dennoch, wenn möglich im Homeoffice zu bleiben oder geplante Ausflüge zu verlegen. Die Lokführer werden zwar alle im Einsatz sein, aber: „Ohne Fahrdienstleiter, die für die Weichen und Signale verantwortlich sind, ist aber überhaupt kein Zugverkehr möglich.“ Sollten einzelne Zugfahrten ausfallen, werde Go-Ahead Bayern dazu kurzfristig über die üblichen Fahrplanapps, über Twitter und über die Website informieren.

Auch bei Go-Ahead Baden-Württemberg sind Ausfälle und Störungen nicht auszuschließen

Ähnlich äußert sich auch das Schwesterunternehmen Go-Ahead Baden-Württemberg auf Anfrage. Go-Ahead habe keine Verbindung zum Streit zwischen GDL und der Deutschen Bahn, dennoch könne es durchaus zu Störungen und Ausfällen kommen, die man aber umgehend im Internet (www.go-ahead-bw.de/unterwegs-mit-go-ahead) vermelden werde, sagt Pressesprecherin Daniela Birnbaum.

Welche Auswirkungen der Streik tatsächlich haben wird, kann Birnbaum indes nicht voraussagen. „Das weiß man immer erst bei Schichtbeginn.“

Strecken der Deutschen Bahn sind am stärksten betroffen

Für die Strecken, auf denen die Deutsche Bahn unterwegs ist, werden hingegen massive Auswirkungen prognostiziert. Das Verkehrsunternehmen bittet daher sämtliche Fahrgäste, ihre Reise wenn möglich zu verschieben oder auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Auch im Schienengüterverkehr will die DB alles daransetzen, die Auswirkungen des GDL-Streiks auf Industrie und Wirtschaft so gering wie möglich zu halten.

Die DB hat für den Fernverkehr einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten erarbeitet, heißt es in einer Fahrgastinformation. Für diese Fahrten will man längere Züge mit mehr Sitzplätzen einsetzen, „um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können“. Dennoch kann eine Mitfahrt nicht garantiert werden.

Einschränkungen können regional unterschiedlich stark ausfallen

Im Regionalverkehr ist es laut Bahn das Ziel, ein stark reduziertes Angebot zu fahren. In welchem Umfang dies möglich ist, unterscheidet sich regional stark. In jedem Fall wird es auch im Regionalverkehr massive Einschränkungen geben, heißt es weiter.

Zudem weist das Verkehrsunternehmen darauf hin, dass alle Fahrgäste, die ihre für den 15. oder 16. November geplante Reise aufgrund des Streiks der GDL verschieben möchten, ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen können. Die Zugbindung soll aufgehoben werden und die Fahrkarte gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen will die Bahn kostenfrei stornieren.

DB richtet eine Streikhotline ein

Die Deutsche Bahn plant, so schnell wie möglich über die Auswirkungen des GDL-Streiks auf bahn.de und in der App „DB Navigator“ zu informieren. Dort sollten sich Reisende auch vor Fahrtantritt informieren. Darüber hinaus wird die DB am Donnerstagvormittag eine kostenlose Streikhotline unter 08000/996633 einrichten.