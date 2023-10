50 Jahre sozialpädagogische Fachschule Sankt Loreto in Ellwangen. Das sind fünf Jahrzehnte kompetenter und einfühlsamer Ausbildung junger Erzieherinnen und Erzieher, die verantwortlich begleitet, gefördert und bestärkt werden in dieser „Vorzeigeeinrichtung“, wie Pfarrer Sven van Meegen im Jubiläumsgottesdienst in der Basilika sagte, den er unter das Motto „Klein reingehen, groß rauskommen“ stellte. Die geschäftsführende Institutsleiterin Melanie Mangold begrüßte neben ehemaligen und aktuellen Schülerinnen und Schülern sowie Kollegen anderer Fachschulstandorte auch Ehrengäste und Vertreter von Partnereinrichtungen. Der Schulchor unter Leitung von Thomas Frindt und Regionalkantor Benedikt Nuding an der Orgel begleiteten den Festgottesdienst musikalisch.

Wie Christus als kleines Kind dienen

„Klein reingehen, groß rauskommen“ sei der „christliche Slogan schlechthin“, sagte van Meegen. Es gelte, wie Christus, der als kleines Kind in die Welt gekommen sei, zu dienen. Aber: „Wer von uns möchte klein sein, wer möchte nicht im Mittelpunkt stehen, wer ist bereit, niedrige Arbeiten zu verrichten?“, fragte er. Nicht als Besserwisser oder von Macht Besessene, die karrierebewusst alles daran setzten, nach oben zu kommen, und sich ein Leben lang mühten, die Fassade aufrechtzuhalten, sollten die Herausforderungen des Lebens angenommen werden, sondern in Bescheidenheit: „Wer so klein sein kann wie dieses Kind, wie Christus, der wird im Himmelreich der Größte sein“, so van Meegen in Anlehnung an das 18. Kapitel des Matthäus-Evangeliums.

Sankt Loreto versteht sich im Sinne des christlichen Leitbilds

In diesem Sinne verstehe sich Sankt Loreto, im Sinne dieses christlichen Leitbilds werde im Bildungszentrum für erzieherische und pflegerische Berufe seit Jahrzehnten vorbildliche Arbeit geleistet. Diese Kleinheit im Verbund mit Freude und Kompetenz nannte van Meegen als wesentliches Element der Ausbildung. Jede und jeder werde nach ihren, nach seinen Fähigkeiten wertgeschätzt, respektiert und bei der Sinnsuche begleitet. „Ich bin unglaublich froh, dass es Sankt Loreto gibt“, sagte der Pfarrer von Sankt Vitus und dankte den Lehrkräften für ihre Arbeit im Sinne des christlichen Menschenbilds „Klein reingehen, groß rauskommen.“ Wer das Institut verlasse, tue sich leicht auf seinem weiteren Weg in den Beruf und ins Leben. „Sie haben die Fachschule zu dem gemacht, was sie heute ist. Sie waren mit Ihrem Engagement, Ihrem Einsatz in 50 Jahren an der Entwicklung der Lebenswege vieler Menschen maßgeblich beteiligt“, sagte Julia Urtel, Sozialdezernentin im Landratsamt, in ihrem Grußwort. Gerade in einer Zeit sozialer Herausforderungen sei Sankt Loreto Brückenbauer und passe sich veränderten gesellschaftlichen Bedürfnissen kontinuierlich an. Das Landratsamt freue sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Die sozialpädagogische Fachschule hat die Stadt geprägt

„Ihr Engagement hat auch unsere Stadt geprägt. Dafür gebührt Ihnen ein großes Dankeschön“, betonte Oberbürgermeister Michael Dambacher. Seit fünf Jahrzehnten seien die Stadt und Sankt Loreto verlässliche Partner und das Institut tief in der Stadtgemeinschaft verwurzelt. Der OB warf einen Blick zurück auf die Anfangsjahre als Katholische Fachschule für Sozialpädagogik, die 1973 ihre Arbeit in Ellwangen aufnahm. 1975 folgte die staatliche Anerkennung für die Ausbildung von Jugend- und Heimerziehern, die später um die Ausbildung angehender Heilerziehungs- und Altenpfleger erweitert wurde. 1998 wurde der Name in Institut für Soziale Berufe Schwäbisch Gmünd/Ellwangen gGmbH geändert, dem 2011 der traditionsreiche Name Sankt Loreto vorangestellt wurde. Ihn tragen seitdem alle Fachschulen im Sinne einer Corporate Identity. Dambacher bezeichnete Sankt Loreto Ellwangen in Zeiten wachsender gesellschaftlicher Anforderungen als „lebendiges Beispiel der Hingabe für das Wohl unserer Mitbürger“ und gab der Hoffnung Ausdruck, dass das Institut auch in den kommenden Jahren ein „Leuchtturm“ sozialen Engagements sein werde.