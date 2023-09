Ellwangen

Für Waffenstillstand und Friedensgespräche im Ukraine–Krieg

Ellwangen / Lesedauer: 3 min

Für einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg sprachen sich bei zwei Veranstaltungen im Rahmen des Antikriegstags das Aktionsbündnis Mahnwache und das Ellwanger Friedensforum aus. (Foto: Josef Schneider )

Mahnwache und Friedensforum haben in Ellwangen am Antikriegstag an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Der Krieg in der Ukraine wurde natürlich auch thematisiert.

Veröffentlicht: 03.09.2023, 21:41 Von: Josef Schneider