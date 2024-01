Es ist die aktuell prominenteste Berufsgruppe. Die Landwirte in Deutschland, die Landwirte auf der Ostalb, treten aktuell so prominent in Erscheinung, wie vermutlich noch nie. Höhepunkt war zweifellos die diesjährige Bauernkundgebung zum Abschluss des Kalten Markts. Mitten hinein in die Bauernproteste, die bereits am Montag schon Teile der Ostalb lahmgelegt hatten, ist dann noch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in die Stadthalle nach Ellwangen gekommen.

Cem Özdemir stellt sich, ist jedoch nicht willkommen

„Geh wieder nach Hause“, „Hau ab!“, Willkommensbekundungen gab es keine, zumindest keine hörbaren - Die Meinungen der über 1000 Landwirte und Bürgerinnen und Bürger vor der Stadthalle waren recht deutlich, Buhrufe und Trillerpfeifen inklusive. Die Äußerungen Özdemirs, die bereits während der Veranstaltung im Inneren der Stadthalle auf die Straße übertragen wurden, gefielen den wenigsten. Vor allem der Punkt, dass der Bundesminister nichts von den Subventionskürzungen für Landwirte bei Kfz-Steuer und Agrardiesel gewusst haben wollte, stieß größtenteils auf Unverständnis und wurde entsprechend lautstark kommentiert. Özdemir beteuerte dies in Ellwangen erneut und wiederholte, dass er diese Entscheidung falsch finde.

Jungbauer Schmidle deutlich: „Ein Armutszeunis“

Lukas Schmidle, Junglandwirt und Sauenbauer und einer der Sprecher bei der Veranstaltung, sprach von Wertschätzung gegenüber Özdemir, nachdem er ihn zuvor noch recht barsch unterbrochen hatte, sagte aber: „Wenn Sie davon wirklich nichts wussten, dann ist das ein Armutszeugnis.“ Der Beifall der großen Menge war ihm natürlich sicher. Die Veranstaltung und auch schon die vorangegangenen Proteste aber zeigten auch, dass Kfz-Steuer und Agrardiesel nur die Spitze des Eisbergs sind. Viele Punkte sind es, in denen sich die Landwirtinnen und Landwirte benachteiligt sehen.

Wertschätzung fehlt auf ganzer Linie

Unter anderem die Wertschätzung gegenüber den Landwirten sei verlorengegangen, bemängelte Schmidle. „Ausweitung der Bürokratie, Enttäuschungen der Politik, finanzielle Unsicherheit, von Wetterextremen werden wir bedroht - dafür können Sie aber nichts“, wandte sich Schmidle an Özdemir und erntetet vor allem für letzteren Punkt Lacher. Den Landwirten werde nicht einmal mehr geglaubt oder zugetraut, einen gemeinsamen Antrag „ehrlich und anständig auszufüllen“, so Schmidle süffisant. Der Bundesminister war in einen abgesperrten Bereich gegangen, hatte ein Mikrofon, mit dessen Hilfe er anfangs kurz begrüßte, dann aber von den Junglandwirten abgewürgt wurde, sie hatten genug gehört. Özdemir hörte zu, blickte fast stoisch nach vorne, unterbrach die Sprecher jedoch nicht. Zwischen beiden Parteien lagen etwa 200 Meter, dazwischen über 1000 Landwirtinnen und Landwirte. „Das schafft Frust, und fast täglich finden wir Nahrung für diesen Frust“, machte Schmidle weiter. Planungsunsicherheit, immer wieder die „unnötige“ Bürokratie - all das behindere die eigene Arbeit.

Ein weiterer Punkt: Vier-Prozent-Flächenstilllegung

Die Vier-Prozent-Flächenstilllegung, gegen die sich die Bauern bereits seit fast einem Jahr wehren, sei nach wie vor nicht akzeptabel, was Schmidle anführte. „Entweder man macht mit oder kann seinen Laden zusperren“, ärgert er sich. Dazu nehme die Regierung auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebe massiven Einfluss, ergänzte Junglandwirtin Klara-Marie Haas. Wenn durch klimatische Katastrophensituationen die Ernte einmal ausfiele, dann müssten die Bauern dennoch Steuervorauszahlungen leisten, „von Gewinnen, die wir in diesen Jahren niemals erreichen können“, so Haas mit einem weiteren Beispiel.

Die Summe an Ungerechtigkeiten sind der springende Punkt

Es ist in Summe eine Menge, die in den vergangenen Monaten auf die Landwirte eingeprasselt ist und es sind längst nicht nur Kfz-Steuer und Agrardiesel. Das wissen nun in Deutschland eine Menge Menschen mehr. Den Bauern wurde Gehör geschenkt - auch von Bundesminister Cem Özdemir.