Unter dem Motto „Ellwangen für Demokratie und Vielfalt - Gegen Rechtsextremismus“ haben das Aktionsbündnis Mahnwache Ellwangen und das Ellwanger Friedensforum zu einer Kundgebung am Samstagvormittag ans Fuchseck eingeladen - und rund 800 Menschen (nach Angaben der Polizei) zeigten Flagge und setzten Zeichen für eine Kultur des Friedens, der Freundschaft, und für eine Zukunft ohne Hass, Gewalt und Rassismus.

Eindringliche Botschaften auf Plakaten

Viele der Demonstranten hatten Transparente und Plakate mitgebracht, und die Redner erinnerten an Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

Ellwangen ist nicht nur der Schönenberg, die Basilika und die Stadtkirche. Ellwangen ist auch, und das schon längst: die Moschee an der Jagst, die Ahmadiyya-Gemeinde. Volker Grab

„Wehret den Anfängen!“, „Rechts abbiegen gefährdet unsere zukünftige Demokratie“, „Ich wünsche mir eine bunte Welt, keine braune“, „Rechtsextrem, weil Hitler gerade nicht kann!“ und „Nazis nerven mehr als Wespen“ war auf mitgeführten Plakaten zu lesen, oder die Frage: „Wenn die AfD die Antwort ist, wie dumm war dann die Frage?“ Mitglieder der islamischen Reformgemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat bekannten außerdem unter ihrem Slogan „Liebe für alle, Hass für keinen“ ihre Loyalität gegenüber ihrer Heimat Deutschland.

Friedensforum fordert deutlichen Widerstand

„Die Sonne lacht“, sagte Josef Baumann vom Friedensforum in seiner Begrüßung und empfand das Wetter am Samstag als „Geschenk des Himmels“. Ellwanger Firmen, Vereine, Kirchen, Ordens- und Religionsgemeinschaften, Schulen, Jugendzentrum, Jugendrat, Politiker, Gemeinderat, alles war vertreten und zeigte sich solidarisch. „Sogar der Oratorienchor ist da“, freute sich Baumann, der auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier begrüßte.

Baumann, der die rund 80-minütige Veranstaltung moderierte, erinnerte an den Nationalen Gedenktag anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 und gedachte mit einer Schweigeminute aller Opfer des Nationalsozialismus, insbesondere der sechs Millionen Juden, die den Nazi-Terror nicht überlebten und in den Vernichtungslagern umkamen.

In Ellwangen gebe es seit fast 40 Jahren Widerstand gegen den Rechtsextremismus, blickte der Pazifist auf die zahlreichen Veranstaltungen des Ellwanger Friedensforums, aber: „Der Widerstand muss noch deutlicher aus der Mitte der Gesellschaft kommen.“ Der Aktionismus aus der Mitte der Gesellschaft habe vor 1933 gefehlt, erinnerte er an die Nazi-Diktatur. Unter Applaus wandte er sich gegen eine „ethnische Säuberung“ und forderte: „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.“

Rassismus bedrohe auch Wirtschaft und die Region

Bürgermeister Volker Grab wandte sich in seiner Rede gegen Rechtsextremismus und Rassismus, trat für Demokratie und Vielfalt und für ein Verbot von verfassungsfeindlichen Parteien ein, sagte ein deutliches Nein zu Hass und Ausgrenzung und geißelte die Geheimpläne von AfD-Mitgliedern und rechten Ideologen, nach denen unter dem Schlagwort „Remigration“ eine große Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertrieben werden soll.

Die AfD sei eine Gefahr für unser Land. Denn Fremdenfeindlichkeit und Rassismus seien auch eine Bedrohung für unseren Wirtschaftsstandort und unsere Region, so der Bürgermeister.

Am Ende seiner Ansprache stellte Grab unter starkem Applaus klipp und klar fest: „Ellwangen ist nicht nur der Schönenberg, die Basilika und die Stadtkirche. Ellwangen ist auch, und das schon längst: Die Moschee an der Jagst, die Ahmadiyya-Gemeinde und unser alle zwei Jahre durchgeführtes Fest der Nationen: Ellwangen ist die Altenpflegerin aus Polen, der Programmierer aus Indien, die Erzieherin aus der Ukraine, der Chefarzt aus Kroatien, der Metzger aus Togo, der Lkw-Fahrer aus Bulgarien und die Reinigungsfrau aus Griechenland.“

Auch Schülerinnen positionieren sich

Die Schülerinnen der 9. Klasse des Hariolf-Gymnasiums, Annika und Hannah, und Juso-Mitglied Maximilian Hochstatter vom Ellwanger Jugendrat zeigten auf, dass „in Ellwangen kein Platz für Ausgrenzung und Hass“ sei: „Ellwangen ist bunt.“ Hochstatter betonte: „Wir lassen uns nicht durch Hass und Hetze spalten.“

Für die Werte der Demokratie müsse man Tag für Tag kämpfen, Demokratie lebe vom guten Miteinander. „Ohne uns Jugend ist kein Staat zu machen, ohne uns Jugend ist keine Demokratie zu machen“, formulierte Hochstatter unter Beifall und forderte dazu auf, sich für die Gesellschaft einzusetzen. „Wir sind mehr als die rechten Hetzer“, unterstrich er.

„Wir lassen uns unsere Demokratie nicht kaputtmachen“, betonte Bärbel Mauch, Regionsgeschäftsführerin des DGB für Südostwürttemberg und zweite Vorsitzende des Landesflüchtlingsrates, und setzte ein „lautes Signal an die braunen Rattenfänger“. Rechtsextremismus sei niemals eine Lösung, gerade auch im Wahljahr 2024, sagte sie, und mit Blick auf das Recht auf Asyl: „Menschenrechte sind nicht verhandelbar.“

SPD-Fraktionsvorsitzender: Besonderer Tag für Demokratie

SPD-Fraktionsvorsitzender Herbert Hieber, ein Urgestein der Ellwanger Friedensbewegung, meinte: „Heute ist in Ellwangen ein besonderer Tag für Demokratie und Menschenrechte, für das Grundgesetz und eine offene Gesellschaft.“ Es sei ungeheuer wichtig, im Gespräch zu bleiben, sagte er, und warb um Kandidaten für die Kommunalwahlen am 9. Juni.

Der Leiter der Landes-Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge und Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Berthold Weiß, stellte klar: „Remigration ist nichts anderes als Deportation.“ Er forderte auf, die Demokratie in aller Öffentlichkeit zu verteidigen: „Machen wir weiter so!“

Der 15-jährige Salik Ateeq von der Ahmadiyya-Gemeinde betonte, die Demokratie sei ihnen „genauso wichtig wie euch auch“, auf diese Gemeinsamkeiten sollte man Wert legen.

Klaus Opferkuch von der 2016 gegründeten Bürgerinitiative „Ellwangen bleibt bunt“ rief dazu auf, demokratische Parteien zu wählen. Die Veranstaltung wurde vom „Ninehome Trio“ musikalisch gestaltet.