Führungen durch die historische Innenstadt

Die Tourist–Information Ellwangen bietet im Rahmen der Sommerführungen am Samstag, 9. September, eine Stadtführung an. Zu besonderen Plätzen und historischen Gebäuden der Innenstadt führt Ursula Ladenburger. Beginn ist um 10.30 Uhr am Eingang der Tourist–Information, Marienstraße 1. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Schüler und Studenten. Außerdem gibt es eine Schlossführung am Samstag, 9. September, um 14.30 Uhr. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes und Amüsantes aus der reichen Geschichte von Schloss Ellwangen und seiner ehemaligen Bewohner . Der Rundgang führt zu den zahlreichen Prunkräumen des Schlossmuseums mit seinen umfassenden Sammlungen, welche einen Einblick in die über 1250–jährige Kunst und Kultur von Stadt und Fürstpropstei Ellwangen bieten. Treffpunkt ist am Eingang des Schlossmuseums im 3. Stock. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Schüler und Studenten.

Leben — Liebe — Leidenschaft: Bei dieser Stadtführung lassen Schauspieler in vielen gespielten Szenen Altes und Neues auf „anschauliche“ Weise lebendig werden und Manches unterm Abend– und Nachthimmel stimmungsvoll erscheinen. Die Führung mit Annette Bezler findet am Samstag, 23. September, um 20.30 Uhr statt. Karten zu 15 Euro pro Person gibt es bei der Tourist–Information Ellwangen, Telefon 07961/84303, Mail: [email protected]). Eine Anmeldung ist erforderlich