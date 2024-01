Sorry, aber sonst werden wir nicht gehört - Diesen Satz hat am Montagmorgen ein Traktor auf einem Schild vor sich hergetragen und damit den Nagel auf den Kopf getroffen.

Keiner kann die Macht der Bauern übersehen

Denn die Proteste, zu denen sich die Landwirte in der Region ab den frühen Morgenstunden zusammengeschlossen haben, sind von Seiten der Verkehrsteilnehmer nicht unbemerkt geblieben. Und wer nicht auf der Straße unterwegs war, wurde mit lauten, teils melodischen Hupkonzerten auf den Demonstrationszug aufmerksam gemacht. Unter drei Stichworten könnte man die Aktion deshalb verbuchen: Laut, präsent und - das ist der wichtigste der drei Punkte - friedlich.

Proteste nicht ohne Furcht erwartet worden

Der bundesweite Protesttag ist vielerorts nicht ohne Furcht erwartet worden - insbesondere aus Sorge vor Radikalisierungen unter den Demonstrierenden. In der Masse hat sich das - zumindest im Ostalbkreis - aber zum Glück nicht bestätigt, im Gegenteil: Freundlich winkende Traktorfahrer, Rücksichtnahme gegenüber Verkehrsteilnehmern mit weniger Hubraum und gute Stimmung unter den Protestierenden auf der einen Seite, hilfsbereite oder zumindest geduldige Autofahrer auf der anderen Seite.

Autofahrer nehmen Protestzug ohne großes Murren hin

Diesen gewaltigen Protestzug haben viele Autofahrer still und ohne Murren, Drängeln oder ungeduldiges Hupen akzeptiert. Das zuzulassen und die Geduld für andere Interessen aufzubringen, zeigt Größe. Respekt, liebe Autofahrer! Und es spiegelt doch das wider, was eine gut funktionierende Demokratie benötigt: unterschiedliche Interessen, man möchte in unterschiedliche Richtungen, sollte dabei aber stets die Ziele anderer respektieren - eben wie auf der Straße.

Kein Platz für Drängler und Egoisten

Ein gut eingespieltes System, das keinen Platz für extreme Drängler oder Egoisten lässt - und wenn es dann noch ohne Unfälle, Eskalationen und Auseinandersetzungen vonstatten geht, ist mit einer solchen Aktion bis auf ein paar Verspätungen doch nichts verloren, aber dafür viel gewonnen.