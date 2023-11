Friedensdekade 2023 richtet sich gegen sinnloses Sterben durch Krieg und Gewalt

„Im November ist der Blick auf den Tod gerichtet“, hat Josef Baumann vom Ellwanger Friedensforum am Donnerstag beim Pressegespräch zur Ökumenischen Friedensdekade 2023 betont und ergänzte: „Wir richten den Blick in der Friedensdekade auf den sinnlosen Tod durch Krieg und Gewalt.“ Friedensaktivist Josef Baumann sowie Pater Reinhold Baumann, Karin Böhme und das Ehepaar Margarethe und Gerhard Schneider vom Aktionsbündnis Mahnwache stellten im Missionshaus der Comboni-Missionare das Programm der Friedensdekade vor. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto „sicher nicht ‐ oder?“ und dauert vom 12. bis 22. November.

„Wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln halten. Die Regeln müssen sich ändern, alles muss sich ändern, und zwar heute.“ Dieser Ausspruch von Greta Thunberg von „Fridays for Future“ steht auf dem Flyer der Friedensdekade. Josef Baumann vom Ellwanger Friedensforum indes richtete seinen Blick auf zwei spezielle Brandherde, auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und auf den Krieg in Israel und Palästina. „Beide haben das Potenzial zu einem Flächenbrand“, sagte der Friedensfreund: „Ich sehe kaum mehr einen Horizont, um aus den ganzen Schlachtfeldern herauszukommen.“ Gleichzeitig hatte Baumann die Klimakrise vor Augen. Ihm sei „klar, dass wir den Kampf gegen die Klimakrise nicht gewinnen können, wenn wir die Kriege nicht beenden“. Für Baumann ist die diesjährige Friedensdekade deshalb mit Blick auf die Konflikte und Herausforderungen „die spannendste und aufwändigste Friedensdekade seit 1985“. Die erste Friedensdekade 1985 wurde vom Ellwanger Jugendzentrum organisiert. Die beiden Kirchen hatten sich damals geweigert mitzumachen, weil sie sich nicht vor einen rot-grünen Karren spannen lassen wollten.

„Wir haben zu allen Konfliktfeldern richtige Koryphäen am Start“, ging Josef Baumann auf die diesjährigen Veranstaltungen zur Friedensdekade ein. So hält der Jesuitenpater Jörg Alt aus Nürnberg am Mittwoch, 15. November, 18 Uhr, auf Einladung der Mahnwache in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Ostalb im Speratushaus einen Vortrag mit Diskussion zum Thema „Was kommt auf uns zu? Der Klimakatastrophe gegensteuern.“ Alt hat sich mit Jugendlichen der Letzten Generation auf die Straße geklebt und war auch beim „Containern“ dabei, um in Abfallcontainern entsorgte Lebensmittel zu retten.

Michael Blume, Beauftragter der baden-württembergischen Landesregierung gegen Antisemitismus, spricht bei der Gedenkfeier für die Opfer des nationalsozialistischen Terrors am Volkstrauertag, Sonntag, 19. November, um 14 Uhr vor dem Jüdischen Friedhof. Im Anschluss daran hält Blume um 15 Uhr im Speratushaus einen Vortrag über Antisemitismus und Verschwörungstheorien. Josef Baumann vom Friedensforum moderiert die Veranstaltung. Blume, der vor dem Hintergrund des Krieges in Israel und Palästina auch auf die aktuelle Situation eingehen wird, war vom Friedensforum bereits im August angefragt worden. Die dritte Veranstaltung am 19. November ist um 9.30 Uhr im Missionshaus der Comboni-Missionare in Josefstal, Saverwang, ein Gottesdienst mit Pater Anton Schneider zum Thema „sicher nicht ‐ oder?“. Abschluss der vier Veranstaltungen am 19. November ist um 17 Uhr ein Konzert in der evangelischen Stadtkirche, zur Aufführung kommt Karl Jenkins' Werk „The Peacemakers“. Die Mitwirkenden sind das Oettinger Bachorchester, die Blechbläsergruppe des Posaunenchors Ellwangen, das Percussionensemble der Musikschule Ellwangen, Instrumentalisten, Claudia Dolmetsch (Sopran), die Ellwanger Kantorei und Jugendchor, und unisono Wasseralfingen-Hüttlingen, die Leitung hat Kantor Reinhard Krämer.

Am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr liest der aus Ellwangen stammende Autor Professor Hartmut Vincon im Palais Adelmann aus seinem Buch „Überleben im Haus der Geschichte ‐ Europäische Verheerungen ‐ 1914 ‐ 1941 ‐ 2014“. Dazu laden Mahnwache und Friedensforum ein.

Bis zum 16. November läuft im Berufsschulzentrum die Ausstellung in Roll-ups „Frieden machen“, Ausstellungseröffnung ist am Dienstag, 7. November, um 19 Uhr. Gezeigt werden Fotos und Reportagen von zivilgesellschaftlichen gewaltfreien Aktionen zur Beilegung von ethnischen, religiösen und politischen Konflikten. Organisiert wird die Ausstellung vom AWO-Ortsverein Ellwangen in Kooperation mit dem Friedensforum und der Mahnwache.

Am Donnerstag, 9. November, gedenkt das Friedensforum um 18 Uhr in einer Mahnwache am Fuchseck der Opfer der Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Hauptredner ist Pater Reinhold Baumann von den Comboni-Missionaren. Ein ökumenischer Gottesdienst im Rahmen der Friedensdekade ist am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche, Prädikantin Gabriele Fiedler und Diakon Siegfried Herrmann gestalten den Gottesdienst. Am Donnerstag, 16. November, lädt der Treffpunkt Nord-Süd Weltladen in Kooperation mit Soroptimist International Club Ellwangen um 19 Uhr zu einem Vortrag in den kleinen Sitzungssaal des Rathauses ein, Sajia Begham, Mitglied des Verwaltungsrats von medica Afghanistan, spricht zum Thema „Frauen in Afghanistan ‐ ist Hilfe möglich?“

Der Freitag, 17. November, ist mit einem ökumenischen Friedensgebet mit der katholischen Betriebsseelsorgerin Karolina Tomanek (18 Uhr, Sankt Wolfgang), der Lichtermeer-Aktion „#EineMillionSterne“ (19 Uhr, Platz vor Sankt Wolfgang) und dem erstmaligen „Friedensklimafest“ um 20 Uhr im Jugendzentrum ein absolut volllgepackter Tag. Abschluss der Friedensdekade ist am Buß- und Bettag, Mittwoch, 22. November, um 18.30 Uhr ein Gottesdienst in der Stadtkirche, mit Pfarrer Martin Schuster. Amnesty International Gruppe Ellwangen lädt am Donnerstag, 23. November, um 10.30 Uhr zu einem Pressegespräch mit dem aus Syrien stammenden Menschenrechtsaktivisten Omar Alshogre zum Thema „Menschenrechte in Syrien“ in die Räume der Landes-Erstaufnahmestelle (LEA) ein, eine Teilnahme ist nur nach bestätigter Anmeldung bei der LEA möglich.