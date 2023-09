Fremdsprachen-Preisträgerinnen an Sankt Gertrudis

Auch dieses Jahr haben wieder einige Schülerinnen an Sankt Gertrudis erfolgreich an verschiedenen Fremdsprach-Wettbewerben teilgenommen. Besonders hervorzuheben sind dabei vier Preisträgerinnen (Foto: Sankt Gertrudis). Lara Pfitzer (Kl. 9) erhielt den landesweit dritten Platz für ihre Leistungen im „Bundeswettbewerb Fremdsprachen“ (Kategorie Französisch). Beim Englischwettbewerb „Big Challenge“ wurden Maryam Amiali (Kl. 5) ebenfalls für einen landesweit dritten Platz und Emeli Rruga (Kl. 8) für einen landesweit vierten Platz in der jeweiligen Klassenstufe ausgezeichnet. Julia Schenk (Kl. 8) erreichte den landesweit ersten und bundesweit 18. Platz von insgesamt 3509 Teilnehmern.