„We have a Lift off.“ Freitagnacht vor den Heimattagen hat das Luftschloss mit einem Traumstart zum sechsten Mal abgehoben und rund 600 Fans in einen Musikhimmel aus Indie, House, Dance, Rock und Hip–Hop katapultiert.

Sie hat‘s drauf, die engagierte Crew dieses besonderen, handgemachten Festivals mit familiärem Touch. Die Gründer von „damals“, Tobias Ilg, Johannes Jakob, Simon Zitzmann und Richard Krombholz, sind längst festivalerfahrene alte Hasen: „Wir haben mittlerweile Routine“, strahlt Johannes Jakob. Die hilft beim reibungslosen Ablauf hinter den Kulissen. Geblieben sind Elan und Spirit der ersten Jahre und die Lust an angesagter Livemusik. Und natürlich, und das vor allem, die Liebe zu ihrer Heimatstadt Ellwangen.

Was die coolen Jungs mit diesem Non–Profit–Festival auf die Beine gestellt haben, ist sensationell. Einst bei der Stammtischrunde des Freundeskreises Bergfest im Roten Ochsen aus der Taufe gehoben, ist das Luftschloss aus dem Kaleidoskop des Kultursommers hierzulande nicht mehr wegzudenken. Bei der sechsten Ausgabe heizten fünf Newcomer–Gigs ein. Kulinarisch ging‘s mit Andis Foodtruck nach Vietnam, süffige Drinks kühlten das Festivalfieber.

„Ich bin Katha Pauer, und ich hab Spaß“, verkündete Katha Pauer auf der Open–Air–Bühne im Rosengarten. Mit jeder Menge „Power“ und deutschsprachigem Indie–Pop gab die junge Singer–Songwriterin Gas und animierte mit frechen und leicht melancholischen Songs wie „So bin ich halt“ begeisterte Fans zum Mittanzen und Mithüpfen.

Schweißtreibend wurde es drinnen, als Tropikel Ltd die Bühne enterte. Unwillkürlich fühlten sich ältere Semester an den Loriot–Spruch „Früher war mehr Lametta“ erinnert. Tropikel Ltd schwelgten förmlich in silbrigen Glitzerfäden, die über Mikrofone und sonstiges drapiert reichlich Glamour durch die Location wehten. Dem stand die wahnwitzige Performance des heiteren Trios in nichts nach. Die Boys „aus Stuttgart, mehr oder weniger“ (O–Ton) tänzelten, sprinteten und irrlichterten über die Bühne, als gebe es kein Morgen. Mit Titeln wie „Es ist Hip–Hop“ und „Ich will, dass du mich magst“ zelebrierten sie magische Momente und German Electric Pop vom Feinsten. Stark.

Sweed war der Dritte im Bunde der langen Luftschloss–Nacht. Gutbürgerlich heißt er Niklas Schwedt, kommt aus Stuttgart und ist gerade mal Anfang 20. Mit groovig treibenden Rhythmen seiner gefühlvollen Indie–Hymnen, viel Tiefgang und einer sanften und zugleich rauen Stimme erzählte „Sweedheart“ von Liebesschmerz, Freundschaft und Freiheit. Sagenhaft. Auch von diesem Newcomer wird man garantiert noch hören.

Lina Winter ist Wahl–Erfurterin und gab sich den bühnentauglichen Namen „Futurebae.“ Mit ihrer Musik zwischen Cloud–Rap, R&B und Dance startete sie erst vor drei Jahren richtig durch und landete mit „Copa Cabana“ einen hitverdächtigen Treffer. Sie hat ihren Style gefunden und flashte leicht entrückt mit deutschen Lyrics und schnellem Beat.

Zum Finale mit Luis Ake tauchte zu mitternächtlicher Stunde das Luftschloss wieder in irdische Gefilde ein. So unterkühlt diese Ellwanger Sommernacht war, so warm wurde es den Fans in der Großen Stallung ums Herz, als der ehemalige Technoproduzent und Gitarrist als Spezialist für fröhlich–poppige Synthesizer–Rhythmen mit Rap–Einfluss von Herzschmerz und dem Traum vom Glück sang, das wie eine Wolke nicht zu greifen und immer in Bewegung ist. Luftschloss eben.

Alles easy. Alles nur geträumt? Von wegen. Man freut sich aufs Luftschloss 2024. Das ist gesetzt.