Die Freien Wähler-Freien Bürger Ellwangen beantragen die auf Streichung des außerplanmäßigen Observatoriums als Teilausgleich der Mehrkosten des Kultur- und Jugend-Zentrums (KuJuZu) und des Stegs Bachgasse. Darüber informiert die Fraktion in einer Pressemitteilung. Sie sieht in den Mehrkosten des Neubaus des KuJuZe und des Stegs Bachgasse eine Gefahr, in den nächsten Jahren einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können.

„Schon jetzt ist uns bekannt, mit welcher immensen Last der prognostizierte Schuldenstand jährlich den Haushalt der Stadt Ellwangen belasten wird. Geld, das wir in dieser angespannten Lage ausgeben, sollte in Projekte, von deren hohen Nutzen oder von deren Notwendigkeit wir überzeugt sind, fließen. Aus diesem Grunde schlagen wir als Teilausgleich der entstehenden Mehrkosten vor, das außerplanmäßige Observatorium zu streichen“, heißt es dazu in der Mitteilung.

Momentan stehen nach Angaben der Freien Wähler-Freien Bürger Ellwangen hierfür Baukostenschätzungen von 1,2 Millionen Euro im Raum, die aus ihrer Sicht wahrscheinlich überschritten werden. Trotz einer potenziellen Förderung bliebe ein stattlicher Eigenanteil. Dieser sollte besser für kostenintensive Pflichtaufgaben, wie die Schule Rindelbach, der Kindergarten Eigenzell, die Feuerwehrhäuser in den Teilorten oder für Projekte, die beispielsweise eingefroren werden mussten, genutzt werden.

Die Fraktion hatte am 18. März Oberbürgermeister Michael Dambacher darum gebeten, dieses Thema als Tagesordnungspunkt in die nächstmögliche Gemeinderatssitzung aufzunehmen.