Freie Plätze im Sommerferienprogramm

Einige Angebote des Ellwanger Sommerferienprogrammes für Kinder und Jugendliche wurden sind bereits ausgebucht — es gibt aber noch Aktivitäten mit freien Plätzen. Dazu gehören Ausflüge in die Charlottenhöhle, das Mercedes–Benz–Museum und das Steifmuseum, eine Mädchenfreizeit im Allgäu und verschiedene Fahrradtouren. Auch kreative Kurse, wie basteln von Strumpfpuppen, tierisches Laubsägen und gestalten von Grußkarten haben noch Plätze für junge Künstlerinnen und Künstler.

Während der Sommerferien hat der Jugendtreff geänderte Öffnungszeiten. Freitags und samstags von 17 bis 22 Uhr können sich Jugendliche ab 12 Jahren mit Freunden treffen, Musik hören und Tischtennis, Billard oder Tischkicker spielen. An diesen Tagen gibt es jeweils besondere Aktivitäten: Am Freitag, 4. August, können Jugendliche im Zockertreff bei Konsolenspielen gegeneinander antreten. Am Samstag, 5. August, legt DJ Agi Housebeats auf. Fotos mit coolen Hintergründen aus Kreidebildern können am Freitag, 11. August, gemacht werden. Am Samstag, 12. August, kann selbst mitgebrachtes Grillgut gegrillt werden. Ein Fifaturnier für PS5 steht am Freitag, 18. August, auf dem Programm und für Samstag, 19. August, ein Tischtennisturnier. Zu guter Letzt locken am Freitag, 25. August, der gemeinsame Bau einer großen Kettenreaktion und am Samstag 26. August, das „Grill & Chill“ mit Burgerspecial.

Alle freie Angebote im Ferienprogramm stehen auf www.unser–ferienprogramm.de/ellwangen.