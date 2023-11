Franziska Mattmann hat erneut ihren Hut in den Ring geworfen und diesmal gewonnen. Nachdem die Leiterin der Ellwanger Stadtkasse im Juli Jan-Erik Bauer bei der Bürgermeisterwahl in Stödtlen unterlag, hat sich die 29-Jährige in Mönchsroth (Landkreis Ansbach) beworben. Am Sonntag ist sie ohne Gegenkandidaten zur neuen Rathauschefin und Nachfolgerin von Edith Stumpf gewählt worden. Mattmann tritt ihr Amt am 1. Februar an. Mönchsroth hat etwa 1700 Einwohner.