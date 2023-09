„Filswave“ ist ein voller Erfolg

Eine Großschadenslage nach einem Starkregenereignis war das Szenario einer groß angelegten dreitägigen Übung mit dem Titel „Filswave“, die von zehn THW-Ortsverbänden im Regionalbereich Göppingen abgearbeitet werden musste.

Am Freitag, 15. September, ab 15 Uhr wurden zahlreiche Einheiten und Gruppen vom THW Aalen, THW Ellwangen, THW Geislingen, THW Göppingen, THW Gruibingen, THW Heidenheim, THW Ortsverband Kirchheim unter Teck, THW Neuhausen, THW Ostfildern, und THW Schwäbisch Gmünd alarmiert. Abgearbeitet werden mussten insgesamt zehn verschiedene Szenarien. Teilweise wurden die Einsatzstellen im Schichtbetrieb über 24 Stunden durchgängig betrieben. Die Aufgaben waren unter anderem der Einsatz von Großpumpen, Personensuche und -rettung in der Fläche und in Trümmergebieten, Sandsackfüllung und -verbau sowie Abstützungen und Überwachung von einsturzgefährdeten Gebäuden und das Beräumen von Verkehrswegen.

Am Herrenbachstausee in Adelberg kamen die Großpumpen der Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen aus den THW-Ortsverbänden Ellwangen und Ostfildern sowie die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung aus Ellwangen zum Einsatz. Dort wurde der Pegel des Stausees gesenkt, weiter füllten die ehrenamtlichen THW-Helferinnen und THW-Helfer mehr als 7000 Sandsäcke, palettierten sie und transportierten sie an die Brennpunkte im Überschwemmungsgebiet.

Rettung von Personen aus einem zusammengestürzten Haus standen Freitagnacht auf dem Plan. Realistische Übungsbedingungen hierzu fanden der Bergung und Fachgruppe Ortung aus Ellwangen auf dem Übungsgelände des Bundesverbandes für das Rettungshundewesen in Schlierbach. Weiter war der THW-Baufachberater aktiv, um angeschlagenen Bauwerke zu begutachten und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Der Ellwanger Zugtrupp besetzte zusammen mit dem Zugtrupp des THW Göppingen die Einsatz-Abschnittsleitung. Von hieraus wurden beinahe alle übenden Einheiten gesteuert, dokumentiert und logistisch unterstützt.

Rund 250 Übende nahmen an der Übung teil. Zusammen mit dem Personal von Übungssteuerung, -beobachtung und den Tagesgästen waren so am Samstag rund 400 Einsatzkräfte und bis zu 100 Fahrzeuge unterwegs.

Nach dem Abschluss aller Einsatzstellen am Samstagabend fand noch ein gemeinsamer Abschluss statt, so dass die Übung nach dem Rückbau im Laufe des Sonntag vormittags abgeschlossen werden konnte. Das Orga-Team aus dem Regionalbereich Göppingen zeigte sich bei Übungsende sehr zufrieden mit der bisher ersten Übung dieser Größenordnung.