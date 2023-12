Feuerwerksverbot in Ellwangen: Diese Strafen drohen

Bereits im November hatte der Gemeinderat für ein Feuerwerksverbot in bestimmten Bereichen der Stadt gestimmt. Nun hat das Ordnungsamt bekannt gegeben, wo genau zum Jahreswechsel nicht geschossen werden darf. Wer in der Nacht zum neuen Jahr trotzdem Raketen oder Böller zündet, muss laut dem Ordnungsamt mit saftigen Geldstrafen rechnen.

Wie das Ordnungsamt mitteilt, ist das Abschießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Klasse II über das ohnehin bestehende Abbrennverbot hinaus, auch am 31. Dezember und am 1. Januar 2024 im Bereich des Marktplatzes und eines Teils der historischen Altstadt, eingegrenzt von der Spitalstraße, Schmiedstraße, Sebastiansgraben, Priestertörle, Priestergasse und Oberamtsstraße verboten. Zu Feuerwerk der Klasse II, auch Kleinfeuerwerk genannt, gehören unter anderem Raketen, Schwärmer, Knallkörper und Feuerwerksbatterien. Also eben diese Knaller, die es vor dem Jahreswechsel in nahezu allen Supermärkten oder Baumärkten zu kaufen gibt,

So hoch sind die Strafen

Eigentlich ist die Anordnung des Ordnungsamts keine Neuerung, denn das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und anderer Pyrotechnik ist in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern nach dem Sprengstoffgesetz ohnehin verboten.

Hintergrund der Allgemeinverfügung des Gemeinderats ist der in jeder Silvesternacht, auch unter Alkoholeinfluss, leichtfertige Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen, insbesondere auf dem Marktplatz und dem damit verbundenen erheblichen Gefahrenrisiko für Personen und die mittelalterliche Bausubstanz der Altstadt.

Die katholische Kirche, die ebenfalls ein Verbot angestrebt hatte, befürchtet außerdem, dass Feuerwerkskörper oder Teile davon auf das Kirchendach der Basilika gelangen und ein Feuer entfachen können.

Schilder weisen auf das Verbot hin

Und das nicht ganz zu Unrecht: An der Basilika entstanden in den vergangenen Jahren Schäden durch Feuerwerk, die sich auf 4000 bis 5000 Euro belaufen. Das Verbot soll durch Bedienstete des Polizeireviers kontrolliert werden, wie bereits in der Gemeinderatssitzung im November von der Stadt mitgeteilt wurde.

Wer im verbotenen Bereich der Ellwanger Altstadt trotzdem Raketen, Batterien oder Böller zünden sollte und erwischt wird, muss mit hohen Strafen rechnen.

„Zuwiderhandlungen“ können laut Ordnungsamt derzeit als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro gehandet werden. Wie Thomas Steidle, Leiter des Ordnungsamts, mitteilt, wird in der Innenstadt ab dem 27. Dezember an 14 Stellen mit Hinweisschildern auf das Verbot hingewiesen.