Feuerwehr Rindelbach hatte 2023 elf Einsätze

Die Feuerwehr-Abteilung Rindelbach wurde 2023 elf Mal alarmiert. Es handelte sich um zwei Einsätze bei Verkehrsunfällen, mehrere technische Hilfeleistungen, eine Türöffnung, einen Kleinbrand und eine Alarmierungen der Brandmeldeanlage am Schönenberg. Es gab 19 Übungen, sechs Feuerwehrveranstaltungen und 15 Aktivitäten bei öffentlichen Veranstaltungen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr hervor.

Bei der Versammlung der Abteilung Rindelbach der freiwilligen Feuerwehr Ellwangen gaben Stadtbrandmeister Reiner Babbel, Oberbürgermeister Michael Dambacher und Kreisbrandmeister Andreas Straub bekannt, dass die Abteilung Rindelbach, in Absprache mit dem Ortschaftsrat und der Verwaltung, in Abteilung Eigenzell-Rattstadt umbenannt wird. Die Abteilung Rindelbach bestand ursprünglich aus den Feuerwehrgruppen Eigenzell, Rattstadt und Rindelbach. Nach dem Bau des Feuerwehrhauses in Ellwangen wurde 1996 die Feuerwehrgruppe Rindelbach in die Feuerwehrabteilung Ellwangen integriert. Die Feuerwehrgruppen Eigenzell und Rattstadt wurden 2016 zusammengefasst und bezogen das mit in über 5000 Stunden Eigenleistung errichtete Feuerwehrhaus am Ortseingang von Eigenzell.

Die Abteilung Rindelbach hat mit ihren 32 Kameraden ein derzeitiges Durchschnittsalter von 33,4 Jahren. Sie verfüge mit ihrem MLF und dem liebevoll gepflegten TSF über zwei Fahrzeuge, die sich einsatztaktisch hervorragend ergänzen, wie die Abteilung in ihrer Mitteilung schreibt.

Bei der Versammlung wurden Christian Briel, Tobias Halt und Jan Kailer zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Feierlich verabschiedet wurde nach 28 Dienstjahren Ausschussmitglied Simon Müller, der sich aus dem Feuerwehrdienst zurückzieht. Bei der Wahl eines Nachfolgers zum Abteilungsausschuss wurde Lukas Langer einstimmig zum Ausschussmitglied gewählt.

Kreisbrandmeister Andreas Straub dankte allen Kameraden für ihren Einsatz und begrüßte die aktive Teilnahme der Feuerwehren am Leuchtturmprojekt zur Sicherstellung der Kommunikation für die Bevölkerung im Katastrophenfall. Bis 2025 soll die Einführung der Digitalfunks bei der Feuerwehr vollständig abgeschlossen werden.

Die Feuerwehrabteilung organisiert eine Spendenaktion zur Installation von jeweils einem Defibrillator am Feuerwehrhaus Eigenzell und am Dorfhaus in Rattstadt, um Lücken in „Weißen Flecken“ von frei zugänglichen Defibriallatoren zu schließen. Spenden nimmt der Abteilungskommandant entgegen.