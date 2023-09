Der Securitymitarbeiter am Einlass hat es sich auf einem Stuhl unter einem Sonnenschirm, auf dem das Logo einer bekannten Speiseeismarke prangt, bequem gemacht. Auch die übrigen Menschen, die zu sehen sind, haben sich allein oder in Gruppen ein Plätzchen im Schatten gesucht. Sie unterhalten sich, hören Musik oder telefonieren. Hausherr Berthold Weiß hat für das Gespräch mit der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“ ebenfalls einen Sitzplatz herausgesucht, der vor der Sonne geschützt ist. Kinder spielen hier. Ab und zu zischt ein Ball vorbei. Die Stimmung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, kurz LEA, ist entspannt. Es scheint, als gebe es hier genug Platz für alle. Das gilt allerdings nur für den Außenbereich, denn die LEA ist mittlerweile wieder voll belegt. 800 Menschen aus rund 20 Ländern wohnen derzeit auf dem Teilabschnitt der früheren Reinhardt–Kaserne. Denn laut LEA–Leiter Weiß hat der Zustrom von Flüchtlingen wieder zugenommen.

Abgezeichnet habe sich das bereits im vergangenen Jahr, sagt Weiß, während die Situation 2020 und 2021 eher entspannt gewesen sei. Hauptgrund war die Corona–Pandemie. Wegen der geschlossenen Grenzen waren damals auch die meisten Fluchtrouten nicht passierbar. „Ab März 2022 hat es dann quasi einen Knall gegeben, als der Krieg in der Ukraine begann. Die Zahlen sind deutlich gestiegen“, erklärt Weiß. Im Sommer habe sich der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine wieder etwas reguliert, der Zuzug aus anderen Ländern aber wieder erhöht. „Bis Oktober hat es einen stetigen Anstieg gegeben.“

Im Januar 2023 sei man bereits auf einem Niveau gestartet, das es seit 2017 nicht mehr gegeben habe, sagt Weiß, während eine freundliche Frau, die aus Kamerun geflüchtet ist, Kaffee bringt. Seitdem kommen laut dem Einrichtungsleiter 3000 bis 4000 Menschen pro Monat nach Baden–Württemberg. Für den September rechnet er mit rund 5000 Menschen. Für die LEA in Ellwangen bedeutet das, dass etwa 30 Flüchtlinge pro Tag an der Pforte um Einlass bitten. Hier werden sie registriert und untersucht. Zudem können die Menschen ihren Asylantrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stellen.

Rund 800 Flüchtlinge zählt die LEA aktuell. Eigentlich hatten sich die Stadt und das Land Baden–Württemberg Ende vergangenen Jahres auf eine Obergrenze von 700 Menschen geeinigt. Ausnahmen gibt es jedoch immer wieder und sind mit der Stadtverwaltung abgestimmt. Hintergrund war der Streit um den Weiterbetrieb der Einrichtung, die laut Vertrag nun bis Dezember 2025 bestehen bleibt. Zudem hätten die Flüchtlinge bei einer Überschreitung der Maximalbelegung schnell umverteilt werden müssen. Das passiert derzeit aber kaum, denn wie Berthold Weiß erklärt, seien die Unterbringungsmöglichkeiten in den Kommunen derzeit ausgereizt. „Für alle ist es eine enorme Herausforderung, da bundesweit auch mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen werden musste. Es gibt einfach keinen Platz mehr.“

Die Stadtverwaltung, die die Obergrenze ausgehandelt hatte und auf dem ehemaligen Kasernengelände ein neues Wohngebiet entwickeln möchte, sei informiert, berichtet Weiß weiter. Die Menschen dürften nun erst einmal in der LEA bleiben, damit die Kreise und Kommunen entlastet werden könnten. Da nicht damit gerechnet wird, dass die hohen Tageszugänge in der nächsten Zeit abnehmen, sind jüngst 100 Bewohner in Abstimmung mit der Leitstelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe in die LEA nach Sigmaringen verlegt worden. Da gebe es mehr Platz als in Ellwangen, betont Weiß. Denn das Wochenende steht vor der Tür. Erfahrungsgemäß rechnet der Einrichtungsleiter mit Neuzugängen von bis zu 150 Menschen. „Möglicherweise sind es auch nur 40, aber das weiß man vorher nicht“, sagt er und deutet auf eine Gruppe von mehreren Menschen, die an diesem Tag angekommen sind und unter einem Pavillon sitzend auf ihre Registrierung warten.

Wer auf andere Landeserstaufnahmeeinrichtungen — in Baden–Württemberg gibt es mit Ellwangen, Karlsruhe, Freiburg und Sigmaringen vier davon — umverteilt wird, legen Weiß und seine Mitarbeitenden fest. Die Formalien müssen abgeschlossen sein. Bewohnerinnen und Bewohner, die bereits fester Bestandteil der täglichen Abläufe sind, werden in der Regel nicht verlegt. Einige würden als Dolmetscher, Beikoch oder in der psychologischen Betreuung arbeiten.

Manche, die nicht weg wollten, würden auch schon einmal abhauen. „Ein Mann aus Algerien hat mal darum gebeten, nicht verlegt zu werden. Wir haben ihm dann erklärt, dass wir keine Wahl haben, weil noch so viele Menschen herkommen werden. Das hat er eingesehen und sich am Tag seiner Abreise mit Handschlag bei mir verabschiedet“, berichtet Weiß. Die Einsicht der Leute sei meistens groß.

Der Großteil der Bewohner, in der LEA werden sie Gäste genannt, kommt aus Syrien (330, Stand: 7. September). Dann folgt die Türkei (220). Das seien meist Menschen aus dem Erdbebengebiet, Kurden oder Anhänger der in der Türkei verbotenen Bewegung des Predigers Fethullah Gülen, so Weiß. Der Rest verteilt sich auf Länder wie Palästina, Irak, Afghanistan und diverse afrikanische Staaten.

Ukrainer leben aktuell keine mehr hier, sie werden direkt von den Kommunen verteilt. Derzeit wohnen 160 Kinder und 80 Frauen in der LEA, der Rest sind Männer. Die Einrichtung wird vom Regierungspräsidium Stuttgart betrieben.

Der Einrichtungsleiter ist überzeugt, dass die meisten Bewohnerinnen und Bewohner einen guten Grund hatten, um aus ihrem Heimatland zu flüchten. Sicherlich gebe es immer mal wieder welche, die das Asylsystem missbrauchen wollten, doch dabei handele es sich um einen sehr kleinen Anteil. Die meisten hätten in ihrem Heimatland keine Zukunft mehr gesehen. Die würden sich auf den Weg machen und dann unter anderem in Ellwangen ankommen. Frei nach dem Motto: „Etwas Besseres als den Tod findest du überall“, zitiert Berthold Weiß die „Bremer Stadtmusikanten“.