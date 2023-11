FernOstalb Teil 19: Wie in Nanjing Klimaanlagen vor eisiger Kälte schützen

Bei all den kulturellen Unterschieden, an die man sich als deutscher Student an einer chinesischen Universität gewöhnen muss, vergisst man leicht, dass auch das ungewohnte Klima in Südchina zur Herausforderung werden kann. Die verschiedenen Jahreszeiten haben mich während meines Studiums in China so immer wieder mit neuen Eigenarten überrascht.

Als ich im vergangenen Jahr nach Nanjing gekommen bin, war ich zunächst von dem milden und sonnigen Herbst begeistert. Dieser sollte aber nicht lange anhalten, denn der Herbst ist wie der Frühling in Südchina verhältnismäßig kurz. Schon einige Wochen nach meiner Ankunft fand ich mich so im südchinesischen Winter wieder.

Zwar bleiben die Temperaturen in Nanjing im Winter in der Regel immer über null Grad, die Lage am Jangtse bringt aber eine feuchte Kälte mit sich, die dafür sorgt, dass die gefühlte Temperatur um einiges niedriger ist. Das alles wäre nun weniger schlimm, wenn man zumindest in Innenräumen der Kälte entfliehen könnte.

Nicht aber in Nanjing, denn die Stadt liegt jenseits des sogenannten chinesischen Heizungsäquators, den die Regierung wegen Ressourcenknappheit in den 1950er Jahren eingeführt hat. Während im Norden in der Regel alle Gebäude über Heizungen verfügen, die an das staatliche Fernwärmenetz angeschlossen sind, gibt es südlich des Heizungsäquators in den meisten Gebäuden keine Heizkörper. Als wäre die Aufrechterhaltung dieser imaginären Grenze, die den klimatischen Bedingungen nicht wirklich gerecht wird, nicht schon absurd genug, wird im beheizten Nordchina auch noch strikt nach Stichtag geheizt. Nur vom 15. November bis zum 15. März läuft die staatliche Fernwärme.

Der Übergangszeit in Nordchina und gar dem kompletten Winter südlich des Heizungsäquators versucht man mit Klimaanlagen beizukommen. Umwelttechnisch und finanziell ist das Heizen mit Klimaanlagen wenig sinnvoll, einen spürbaren Effekt hat man nur, wenn die Anlage konstant läuft und man direkt unter ihr sitzt. Vorlesungssäle, Bibliothek und auch mein Zimmer im Wohnheim, alles bleibt so mehr oder weniger kalt im Nanjinger Winter.

Endlich kündigt die erste Kirschblüte das Frühjahr und den Anstieg der Temperaturen an. Meine Euphorie für die lang ersehnten milden Temperaturen findet aber schnell ein Ende, als diese immer weiter steigen und einen tropisch-heißen Sommer einläuten. Am Lauf des Jangtses ist der chinesische Sommer besonders heiß und sorgt gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit dafür, dass auch ein entspannter Spaziergang zu einem schweißtreibenden Kraftakt werden kann.

Wer kann, der bewegt sich in den heißen Monaten ausschließlich in klimatisierten Innenräumen. Während im Winter der Heizeffekt der Klimaanlage kaum spürbar war, wird im Sommer nun aber so gekühlt, dass man bei 35 Grad im Schatten in der Bibliothek einen Pullover braucht.

Zur tropisch-feuchten Hitze kommt eine ausgiebige Regenzeit dazu. Binnen weniger Minuten können aus einem strahlend blauen Himmel in kürzester Zeit extreme Wassermassen hervorbrechen. Wer sich eine Abkühlung durch den Regen verspricht, der wird enttäuscht, denn auch nach dem Schauer bleibt es unangenehm feucht-heiß wie zuvor. Das Einzige, was der Regen zuverlässig bewirkt, ist Straßen unter Wasser zu setzen.

Futuristische Gebäude und Wolkenkratzer stellen immer wieder die chinesische Baukunst unter Beweis. An einem scheinen chinesische Ingenieure jedoch zu scheitern, nämlich der Einrichtung eines effektiven Abwassersystems. In vielen chinesischen Städten konnte ich beobachten, wie schon nach kurzer Zeit stärkere Regenfälle Straßen in Flüsse und Treppen in Wasserfälle verwandeln. Irgendwann steht dann so viel Wasser auf den Straßen, dass ich es aufgebe, den Mini-Seen auszuweichen und einfach durchwate. Die meisten Chinesen gehen deshalb in der Regenzeit vorsorglich ausschließlich in Badeschuhen aus dem Haus, die Lederschuhe fürs Büro zieht man sich erst an, wenn man den Weg ins Trockene geschafft hat.

Die Regenzeit in Südchina fällt zudem mit einer weiteren alljährlichen Wettererscheinung zusammen, die man in Deutschland nur vom Hörensagen kennt: Der Taifunsaison. In Nanjing ging diese zwar mehr oder weniger unbemerkt an mir vorüber und die zahlreichen Warnungen, die per SMS versandt werden, schienen mir etwas übertrieben, bei einer Reise nach Honkong fand ich mich dann aber tatsächlich in einem Taifun der Stufe zehn wieder. Alles beginnt relativ harmlos mit Regen und nur leichten Böen. Dennoch steht das öffentliche Leben schon still. Parks und Museen haben geschlossen, es fahren keine Busse und schließlich schließen auch die meisten Restaurants und Läden. Am Abend muss aber dann auch ich mich ins Hostel zurückziehen und nachts zweifle ich, ob das baufällige Gebäude dem Taifun standhält. Am nächsten Tag erreichen mich erschreckende Bilder von Augenzeugen des Taifuns am Hafen, während ich überall in der Stadt auf Zeichen der Verwüstung treffe.

Nach einem Jahr in China gibt es eigentlich nicht viel, an das ich mich noch nicht gewöhnen konnte. Das Wetter in China und die Art hier damit umzugehen aber, bereiten mir immer noch so manch ein Problem.