Wer morgens nicht ohne seinen schwarzen Kaffee in den Tag starten kann, der wird in China unter Umständen auf Schwierigkeiten stoßen. Zwar bekommt man auch hier an jeder Straßenecke eine Auswahl verschiedener Kaffeegetränke angeboten, die sind jedoch meistens so süß, dass sie mit einem klassischen Kaffee nicht mehr viel gemeinsam haben.

Für die bittere schwarze Brühe, die man im Westen so gerne trinkt, hat man hier oft nur ein müdes Lächeln übrig. Stattdessen genießt man lieber Kaffeemischgetränke in sämtlichen Geschmacksrichtungen, egal ob warm oder kalt.

Kaffeetrinken - Zelebrieren des westlichen Lebensstils

Ohnehin wird Kaffee in China nur seit Kurzem in größerem Umfang konsumiert. Erst in den 90er Jahren etablierten sich in China vor allem in den Städten erste Cafés. Lange Zeit dominierte die US–amerikanische Kette Starbucks den Markt. In die Filialen, von denen es auch eine auf dem Campus der Universität Nanjing gibt, gehen vor allem junge Menschen nicht nur, um Kaffee zu trinken, sondern auch um einen westlichen Lebensstil zu zelebrieren. Und das lässt man sich ordentlich kosten.

Kaffee ist in China teuer

Für den Preis eines einfachen Kaffeegetränks und eines winzigen Stück Kuchens bekommt man anderenorts das reinste Festmahl. Inzwischen wird der chinesische Kaffee–Markt aber von Luckin Coffee angeführt. Die Kette lockt mit den üblichen Kaffeegetränken zu leicht niedrigeren Preisen und mit an den chinesischen Geschmack angepassten Kreationen.

Bestellt wird bei dem chinesischen Start–up in der Regel digital über die hauseigene App. Die Bestellung holt man sich entweder selbst in einer der Filialen ab oder bekommt sie innerhalb von wenigen Minuten geliefert. Auch Studenten an der Universität Nanjing sieht man oft mit einem der blau–gepunkteten Becher oder Tragetüten über den Campus laufen. Am Ende des Tages wird das ganze Ausmaß des Konsums deutlich, wenn sich in der Bibliothek leere Kaffeebecher in den Mülleimern türmen.

Auch nach Jahrhunderten: China bleibt eine Teekultur

Abgesehen von diesem neuartigen Konsumphänomen unter jungen Städtern, ist und bleibt China dennoch keine Kaffee– sondern eine Teekultur. China gilt als die Wiege des Teeanbaus und als das Land mit der ältesten Teekultur.

Unter Tee versteht man hier nicht — das sei noch einmal klargestellt — kleine weiße Beutelchen, die so exotische Kreationen wie Orange mit Marzipan enthalten. Grundsätzlich zählt man in China nur sechs verschiedene Teesorten, die sich in der Fermentierung und Zubereitung der Blätter der Teepflanze unterscheiden und ohne Zusätze wie Zucker oder Milch getrunken werden.

China ist der größte Teeproduzent der Welt, und verschiedene Regionen im ganzen Land sind für unterschiedliche Teesorten besonders bekannt. Zu den zehn bekanntesten Teesorten in China zählt etwa der geröstete Grüntee Longjing, der bei der Stadt Hangzhou am berühmten Westsee angebaut wird. In den Semesterferien habe ich hier nicht nur zahlreiche Teeplantagen gesehen, sondern bin auch durch einige der malerischen Teedörfer in den Bergen gekommen. In zwei großen und modernen Museen erfährt man zudem alles, was es über Tee zu wissen gibt.

Tee gibt es überall, in den Teehäusern aber mit besonderer Zeremonie

Getrunken wird Tee in China zu jeder Jahreszeit und zu jeder Gelegenheit: Während der Arbeit im Büro, auf Reisen im Schnellzug oder zum Essen im Restaurant. Besonders aber wir die Teekultur in den Teehäusern gefeiert. Hier bekommt man seinen Tee in einer traditionellen Zeremonie gereicht, die auf Chinesisch Teekunst genannt wird. Dabei kommt eine Vielzahl verschiedener Werkzeuge zum Einsatz, mit denen in einer Abfolge von bestimmten Schritten Tee zubereitet und schließlich den Gästen serviert wird. In vielen chinesischen Familien hat das gemeinsame Teetrinken bis heute große soziale Bedeutung und ist Bestandteil verschiedener Rituale.

Inzwischen erfreut man sich in China aber nicht mehr nur an traditionellem Tee, sondern auch an unterschiedlichen Teegetränken und -kreationen. Verbreitet ist besonders Bubble Tea, den man mittlerweile auch im Westen kennt. Die Basis für dieses Getränk ist gesüßter Grün– oder Schwarztee, die wichtigste Zutat sind aber die Bubbles, Kügelchen aus Speisestärke mit einer kaugummiartigen Konsistenz, die in dem Getränk schwimmen.

Milliarden Liter "weißer Alkohol" fließt in China jährlich

Chinesischer Tee ist das eine, Reisschnaps das andere. Reisschnaps ist die etwas reduktionistische Übersetzung für den chinesischen Baijiu, was eigentlich weißer Alkohol heißt und klaren Schnaps meint, der nicht nur aus Reis, sondern aus sämtlichen Getreidesorten gewonnen wird. Keine Spirituose auf der Welt wird so viel konsumiert wie Baijiu, mehrere Milliarden Liter fließen in China jährlich. Am bekanntesten unter den chinesischen Baijiu–Sorten dürfte wohl der aus Hirse und Weizen gewonnene Maotai sein, der als offizielle Staatsspirituose gilt.

Oft wird Baijiu zu den Mahlzeiten getrunken. Dabei stößt man mit kleinen Schnapsgläsern wiederholt gemeinsam an und spricht sich verschiedene Toasts zu. An Feiertagen wie auch bei Geschäftsessen werden die familiären oder geschäftlichen Beziehungen mit reichlich Baijiu begossen. Traditionell ist es die Pflicht eines guten Gastgebers, seine Gäste betrunken zu machen.

Der starke Geruch und Geschmack, sowie ein Alkoholgehalt von um die 50 Prozent und mehr können für den westlichen Gaumen dabei schon mal gewöhnungsbedürftig sein. Henry Kissinger, der im Zuge der sogenannten Ping–Pong–Diplomatie in den 70er Jahren zu Banketten in China geladen war, soll später Präsident Nixon bei dessen Staatsbesuch vor dem chinesischen Baijiu gewarnt haben, der nur deshalb nicht als Flugzeugbenzin verwendet werden würde, weil er sich zu leicht entzünde.

Und nicht nur amerikanische Politiker auf Staatsbesuch, sondern auch jeder internationale Student in China hat wohl schon so seine ein oder andere Erfahrung mit Baijiu gemacht.