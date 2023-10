Feldtag auf dem Museumsacker: So wurden früher Kartoffeln geerntet

Seit 1997 betreibt Thomas Vatter gemeinsam mit seiner Frau Pamela und seinen Kindern sein privates und etwas anderes landwirtschaftliches Technikmuseum, die Halle 7/1 in Killingen. Denn, so Vatter, die Maschinen, darunter vier Traktoren mit Baujahren zwischen 1920 und 1954 sowie unzählige landwirtschaftliche Geräte wie Eggen, Roder oder Pflüge, wurden gebaut, um benutzt zu werden. Und so kommt es, dass er regelmäßig zu „Feldtagen“ auf dem Museumsacker einlädt, bei denen die Geräte ihrem Zweck entsprechend eingesetzt werden.

Nachdem im Frühjahr mit der Legemaschine Kartoffeln gepflanzt wurden, stand am Erntedankfest die Ernte an. Selbstverständlich authentisch mit historischen Traktoren und Rodern, speziellen Maschinen zur Kartoffelernte, die Anfang des 19. Jahrhunderts den ersten Schritt zur Mechanisierung darstellten. Bei den Traktoren kamen ein Kramer LK18, Baujahr 1939, mit 20 PS und ein Allgaier A111, Baujahr 1954, mit 12 PS zum Einsatz. Dazu vier Schleuderroder, von denen Vatter bis dato nur den 1908 gebauten Harder Stabroder im Einsatz hatte. Dieser wurde 1911 im Rahmen der Pariser Weltausstellung für seine fortschrittliche Holzstabführung mit einem Preis ausgezeichnet.

Schleuderroder heben den Kartoffeldamm mit einer Schar leicht an, ehe sie dann mit dem im 90-Grad-Winkel angebrachten Schleuderstern aus dem Boden gelöst werden. Dank seiner ausgefeilten Technik war der älteste Roder am einfachsten zu handhaben. Einmal in die richtige Stellung gebracht, war das Ernten der Kartoffeln ein Kinderspiel, so dass die vielen „freiwilligen Erntehelfer“ viele Kartoffeln zum „klauben“ hatten.

Auf den ersten Blick etwas gemütlicher, dafür nicht einfach zu bedienen, war der erstmals zum Einsatz gekommene Schleuderroder von McCormick aus den 1930er Jahren. Als einziger wird hier noch ein zweiter, am besten schwerer, zweiter Mann benötigt. Erst als Vater und Sohn Vatter ihre Plätze tauschten, funktionierte dann auch dieser Roder fehlerfrei. Simpel aber doch äußerst effektiv präsentierte sich der ebenfalls erstmals zum Einsatz gekommene Gabelroder der Firma Stoll aus dem Jahr 1950, während beim Black und Co. erst der geballte Sachverstand der Anwesenden nötig war, damit die Kartoffeln wie geplant geerntet werden konnten.

Überhaupt war der Nachmittag geprägt von Erinnerungen an die „gute alte Zeit“ und jeder der Besucher konnte mit einer kleinen Anekdote zur guten Stimmung beitragen. So auch Manuela aus Westerhofen, die sich an ihre Arbeit auf einem Bauernhof erinnerte. „Wir waren sechs Kinder und ein Sack Kartoffeln kostete wegen des heißen Sommers damals 100 Mark. Ich habe da immer auf einem Bauernhof ausgeholfen und am Ende bekam ich dann einen Sack Kartoffeln geschenkt. Der hat uns über den Winter gebracht. Darauf bin ich heute noch stolz“, so die vierfache Oma. Und ihre Enkel tun es ihr gleich. Denn nach jeder Fahrt der Roder hieß es: Kartoffeln klauben.

„Deswegen ist Landarbeit auch heute noch Handarbeit“, erläutert Thomas Vatter seinen Eingangssatz. „Da ich die Kartoffeln ganz ohne Düngemittel anbauen wollte, musste ich das Unkraut mit der Hand jäten. Und ich wusste nicht, ob es überhaupt eine gute Ernte würde. Aber wie man sieht, hatte ich Glück.“ Die Kartoffeln konnten gegen eine Spende erworben werden. Im Anschluss ging es ans „Kartoffel-Klauben“, wurde das Feld, ebenfalls authentisch, gepflügt. Nach kurzem Anschauungsunterricht durch ältere Zeitzeugen, lies es sich niemand nehmen, selbst einmal zu pflügen.