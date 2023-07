Feier zum Gedenktag des Ignatius von Loyola

Am Sonntag, 30. Juli, um 17 Uhr findet auf dem Ellwanger Schönenberg ein Abendgebet zum Gedenktag des Ignatius von Loyola (gestorben am 31. Juli 1556) statt. Das Leitwort „Jubilieren, kontemplieren, meditieren“ entspricht dem Wesen der geistlichen Übungen des spanischen Heiligen. In Lobpreis, Anbetung, Kontemplation und Meditation lud Ignatius in seinen Exerzitien ein, das eigene Ich zurückzunehmen und Gott groß sein zu lassen. Deshalb wird das Magnifikat am Abend in besonderer Weise gestaltet: „Groß sein lässt meine Seele den Herrn!“ Dazu kommen mehrstimmige Lieder aus dem Repertoire der „action spurensuche“, darunter das neue Wallfahrtslied 2023 mit dem Titel „Weite den Bereich“.

Mit Blick auf das große Altarbild in der Ignatiuskapelle, wo die Vesper gefeiert wird, gibt Wolfgang Steffel einen Impuls für mehr Kontemplation in unseren Gemeinden. Die ausgedehnte Gremienarbeit fresse viel Geist auf. Äußere und innere Weite gingen verloren. „Ein mechanischer und letztlich müder Aktionismus machen uns unempfänglich für das Innere“, sagt Wolfgang Steffel und empfiehlt: „Weniger Strategie und mehr Besinnung, weniger Machermentalität und mehr Hörbereitschaft.“

Um 18 Uhr folgt ein kleiner Imbiss im Gemeindehaus St. Alfons gegenüber und der Festvortrag von Wolfgang Schneller aus Ulm: „Begegnungen mit Ignatius in Loyola: Vom Segen der Wege und vom Sich–wandeln auf dem Weg“. Der Redner war von 1983 bis 2006 Leiter des Cursillo–Hauses St. Jakobus in Oberdischingen, Mitinitiator der deutschsprachigen Seelsorge auf dem Jakobsweg im Jahre 2009 und Autor vieler geistlicher Bücher. Oft war er direkt in Loyola und zeigt deshalb auch Bilder aus dem dortigen Schloss, wo sich die Bekehrung des Ignatius vollzog.

Veranstalter ist die „action spurensuche“, die auf den Spurendes seligen Philipp Jeningens (1642—1704) regelmäßig geistliche Angebote macht. Die Teilnahme ist kostenlos. Höhepunkt im Jahresprogramm ist die Fußwallfahrt von Eichstätt nach Ellwangen, die dieses Jahr vom 14. bis 20. August stattfindet. Interessierte können am Rande des Ignatiusgedenktages mit erfahrenen Pilgern ins Gespräch kommen.