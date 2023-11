FCV Ellwangen feiert und ehrt

Im Anschluss an den Saisonauftakt vom Fuchseck am Samstag, 11. November, um 11.11 Uhr trafen sich die Aktiven und auch Freunde des FCV im Foyer der Ellwanger Stadthalle zu einem gemeinsamen Mittagessen in geselliger Runde. Ein von Denis Schönberger geschnittener Film wurde eigens auf einer dafür aufgebauten LED-Wand präsentiert. So konnten die Aktiven ihre eigene Leistung bei der Prunksitzung 2023 bewundern.

Treue und Engagement im oder zum Verein zeigte sich bei den anschließenden Ehrungen welche durch die Vorstandschaft Martin Morlock, Peter Kraus und Jürgen Fünfgelder durchgeführt wurde.

Geehrt wurden: FCV Kindertanzorden in Gold: Luise Ebert, Antonia Gruber, Anna Rettenmeier; Brauchtumsorden in Silber: Paul Maile; LWK Gardetanzorden in Silber: Helene Mezödi, Helen Mayer, Caroline Kolb, Annika Sing, Gabriel Tille; LWK Gardetanzorden in Gold: Shanice David, Lucie Fröhlich, Maren Fünfgelder, Sophie Gruber; LWK Verdienstmedaille: Tatjana Müller, Denis Schönberger; Großkreuz des LWK: Alexandra Beilharz, Antonia Helmle, Verena Kessler, Joey Bodenmüller, Simon Fuchs, Marcus Kayfel, Anton Rieger; Großer Verdienstorden des LWK: Carina Roth, Karsten Mühleck.

Mit Kaffee und dem klassischen Faschingsgebäck „Berlinern“ endete die Veranstaltung des Gesamtvereins. Die über 18-jährigen Aktiven ließen es sich nicht nehmen, danach noch einige Partystunden im Trainingsraum gemeinsam zu feiern. Am Ende waren dann doch viele mehr als zwölf Stunden für den Verein „aktiv“.