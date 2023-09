Fast 70 Liter pro Quadratmeter in neun Tagen

Der Auftakt des letzten meteorologischen Sommermonats war geprägt von viel Niederschlag. An den ersten neun Tagen kamen fast 70 Liter pro Quadratmeter zusammen — zum Vergleich: Normalerweise fallen im gesamten Monat durchschnittlich knapp 80 Liter pro Quadratmeter. Die Temperaturen lagen je nach Intensität der Niederschläge und der Bewölkung zwischen 14,7 und knapp 23 Grad. Am 10. und 11. gab es zwischenzeitlich Sonne satt, dazu machten die Temperaturen einen deutlichen Satz nach oben: Mit 25 Grad am 10. August und knapp 30 Grad vom 11. bis zum 17. des Monats wechselten sich Sonne, Wolken und Regenschauer ab. Auch Gewitter waren aktiv. Die Temperaturen bewegten sich auf sehr hohem Niveau mit meist um 30 Grad. Liebhaber von Hochsommer–Wetter kamen für sechs Tage voll auf ihre Kosten. Die Temperaturen pendelten sich bei deutlich über 30 Grad ein, dazu strahlte die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel. Am 19. August wurde mit 34,2 Grad die höchste Temperatur des gesamten Monats gemessen. Ab dem 24. kippte die Wetterlage allerdings. Es regnete erneut kräftig, dazu blieb die 20 Grad–Marke an den letzten fünf August–Tagen unerreicht.

Abwechslungsreicher August

Der achte Monat des Jahres war sehr abwechslungsreich und hatte vieles zu bieten: kräftigen Regen, Sonnenschein, Gewitter, große Hitze, aber auch schon einen Vorgeschmack auf den Herbst. Mit 18,7 Grad war der Monat 0,7 Grad wärmer, als im Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Insgesamt fielen 148,5 Liter pro Quadratmeter. Das ist fast doppelt so viel, wie sonst im August. Die Sonne schien insgesamt 190 Stunden lang, normal sind rund 217.

Sommer war 1,4 Grad zu warm

Insgesamt war der Sommer 2023 rund um Ellwangen 1,4 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Aufgeteilt auf die drei Monate sieht es folgendermaßen aus: Juni +2,4; Juli +1,2 und August +0,7. Mit 270 Litern pro Quadratmeter fiel mehr Niederschlag als im Mittel der Jahre 1991 bis 2020 (240 Liter pro Quadratmeter). Dafür machte die Sonne viele Überstunden. Durchschnittlich gibt es 666 Sonnenstunden, in diesem Jahr waren es 771. Die höchste Temperatur gab es mit 36,2 Grad am 15. Juli. Das Gegenteil von Hitze konnte man am 6. August erleben: 14,7 Grad war die niedrigste Höchsttemperatur im gesamten Sommer. Insgesamt gab es 54 Sommertage (wärmer als 25,0 Grad) und 22 heiße Tage (wärmer als 30,0 Grad).