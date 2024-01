Imposant, faszinierend und mehr als 920 Wanderkilometer lang. Der Fernwanderweg mit dem sperrigen Namen „GR 10“ führt einen von Hendaye nach Banyuls-sur-Mer gänzlich auf französischer Seite der Pyrenäen.

Ein Weg, den Mira Kuhn (24 Jahre) und Fabian Briel (25) nicht einfach nur gewandert sind. Nein, das aus Ellwangen stammende junge Autorenteam hat auf 295 Seiten einen beim Bergverlag Rother erschienenen Wanderführer geschrieben. Eine Premiere für die beiden mittlerweile aus Studiengründen in Graz lebenden Ostälbler.

Ein Sommerurlaub reicht nicht

Bis die beiden das Erstlingswerk in den Händen halten durften, lag viel Arbeit hinter den Beiden. Wer bei Autoren eines Wanderführers an unbeschwerte Urlaube denkt, der irrt. Die 53 Etappen, die im Buch eindrucksvoll erklärt werden, die mussten genauestens dokumentiert werden.

Dafür reichte ein Sommerurlaub nicht aus. „Wir wandern auf jeden Fall gern“, sagt Briel, der aus Rattstadt stammt und bereits früh die Idee hatte, vielleicht auch einmal selbst einen Wanderführer zu schreiben. Dafür müsse man kein Wanderguru sein. Vielmehr geht es um strukturiertes arbeiten. „Man muss alle Daten zusammentragen, schöne Fotos machen.“

Ursprünglicher Plan scheitert - aus diesem Grund

Der Faktor Zeit allerdings spielt natürlich eine gewichtige Rolle. Daher war für die Kuhn und Briel schnell klar, die beste Zeit dafür ist nach dem Abitur. Das haben beide 2017 am Peutinger Gymnasium gemacht.

Wir haben es am Anfang auf jeden Fall unterschätzt. Mira Kuhn

Zunächst allerdings war da allerdings der Traum von einem Wanderführer über Südamerika. Dort hatte das junge Paar ohnehin nach dem Abschluss einen längeren Aufenthalt geplant. „Das hat nicht geklappt.“ Warum? Weil zahlreiche Verlage absagten. Dann kam die Corona-Pandemie. „Da hatten wir relativ viel Zeit“, sagt Kuhn. Plötzlich packte die beiden Wanderer wieder das Fernweh.

Nach Probetour folgt Zusage

„Wir haben uns einfach noch einmal beworben bei Rother und dann durften wir eine Probetour schreiben.“ Wieder war es nicht Südamerika, sondern der Bühlersteig von Ellwangen nach Villa (bei Rosenberg) sollte es werden. Daraufhin folgte die Zusage von Rother und das Abenteuer nahm seinen Lauf.

„Wir haben es am Anfang auf jeden Fall unterschätzt“, gibt Kuhn, die in Graz Grundschullehramt studiert hat, zu. Mehr als drei Jahre dauerte die Arbeit am ersten Werk der beiden Autoren über den „GR 10“.

„Der Weg ist an sich schon sehr anstrengend, viele Etappen, viele Höhenmeter. Wenn man dann noch darauf achten muss, dass man an allen wichtigen Stellen ein Bild macht und die Wegbeschreibungen im Kopf hat, dann wird es nicht leichter“, gibt Kuhn Einblicke.

Schnell war daher die Erkenntnis gereift: Ein Sommer würde wohl nicht reichen. Die reine Wanderung dauerte letztlich alleine zwei Sommer lang. Ein weiterer folgte, um das Gesehene aufzuschreiben.

„Dann dachten wir, dass wir fast fertig sind.“ Doch dann folgte der Lektoratsprozess. „Das hat auch noch einmal sehr lang gedauert und war sehr nervenaufreibend. Man bekommt da schon manchmal 60 Seiten mit Anmerkungen.“

Anfang war "eine Vollkatastrophe"

Am Anfang erinnert sich Briel noch genau, da war es „eine Vollkatastrophe“. „Wir haben ständig etwas vergessen. Da haben wir jetzt die Unterkunft nicht recherchiert und hier haben wir ein Foto vergessen.“ Dazu kamen auch Irrwege. „Natürlich haben wir uns auch mal verlaufen“, stellt Briel klar.

Dazu kamen „typische Fehler“. Zu viel Gepäck machte die Reise bereits nach etwa fünf Tagen noch beschwerlicher. „Die Hüfte war aufgescheuert und wir haben immer wieder mit Pausen versucht, etwas Zeit zu gewinnen.“ Doch es half nichts. Eine Woche Pause musste sein. „Da war uns schon klar, dass wir mindestens zwei Sommer in den Pyrenäen verbringen würden“, sagt Briel. 18 Etappen konnten die beiden im ersten Sommer (knapp drei Monate) bewältigen. „Danach waren wir erschöpft und froh wieder heimzufahren.“

Es ist eben schlicht kein Urlaub. Daher brauchten beide nach der Reise mindestens eine Woche wirklichen Urlaub. „Poolurlaub“, wie es der Medizinstudent Briel nennt. Dass es ein Wanderführer in Frankreich wurde, das lag im Übrigen an Kuhn, die aktuell neben ihrem Master bereits 50 Prozent an einer Schule arbeitet. Diese verbrachte schon früher viel Urlaubszeit in Frankreich.

In den Pyrenäen indessen war sie allerdings noch nie. „Der Reiz war aber immer da.“ Eine kleine Recherche bei Rother erbrachte dann die Erkenntnis: Im Bestand des Verlags fehlte noch ein Wanderführer des GR 10, der als einer der drei großen Fernwanderwege vom Atlantik durch die Pyrenäen zum Mittelmeer gilt. „Rother war immer unsere erste Wahl.“ Daher war klar, dass sie die Anfrage an diesen Verlag richten werden und es klappte.

„Blauäugig“ ins Abenteuer

„Wir hatten eigentlich vor uns einzulesen“, sagt Kuhn ehrlich. Doch während des Studiums blieb dann doch keine Zeit. Es wurde somit ein echtes Abenteuer. „Wir waren von der Gegend sehr überrascht und etwas blauäugig.“ Die Organisation, das Zelten, das Gepäck - alles sorgte im ersten Jahr für Probleme.

„Man denkt zu Hause immer, was man alles noch brauchen könnte. Beispielsweise eine Solarladestation für das Handy. Das klingt toll. Es ist aber alles vor Ort einfach nur anstrengend. Jedes Kilo zu viel macht die Etappen noch länger“, hat Briel wichtige Tipps parat. Man sollte eigentlich nie über zehn Kilogramm an Gepäck kommen. „Das macht einfach so viel mehr Spaß.“

Es gab aber auch im zweiten Jahr Rückschläge. Kuhn wurde gleich im zweiten Sommer krank und musste eine Mittelohrentzündung im Hotelbett auskurieren. Briel musste also oftmals alleine wandern, um den Plan der beiden weiter in die Tat umzusetzen.

Da gehört schon eine Portion Idealismus dazu und man muss froh sein, wenn die Reisekasse bezahlt ist. Mira Kuhn

Highlights, die gab es aber auch. „Das Zelten mit Gleichgesinnten. Das war schon sehr schön“, sagt Kuhn. Zudem bieten die vielen Seen jeden Tag die Möglichkeit, in einem See zu baden. „Das war für uns ein großes Highlight“, lässt Briel wissen.

Auch das Essen auf den Hüten sei ein echtes Gemeinschaftserlebnis. „Es gab in der Regel eigentlich nur ein Essen, das auf den Tisch gestellt wurde und man wählte sein Gericht eben nicht aus der Karte aus.“

Kein Job, der reich macht

2000 Exemplare hat die erste Auflage des „Frankreich Pyrenäen - GR 10“ von Mira Kuhn und Fabian Briel, die am 2. August im vergangenen Jahr erschienen ist. Finanziell haben sich die beiden ganz schön gestreckt. Sieben Prozent vom Verkaufspreis von knapp 17 Euro geht letztlich an die beiden Autoren.

„Da gehört schon eine Portion Idealismus dazu und man muss froh sein, wenn die Reisekasse bezahlt ist“, sagt Kuhn klar. „Wenn man davon leben wollte, würde es wohl schwierig werden“, ergänzt Briel mit einem Schmunzeln.

Wir hatten im Kopf, einen Wanderführer von Graz zu überarbeiten. Mira Kuhn

Darum geht und ging es den beiden Wanderern aber nicht. „Es gibt tatsächlich schon ein neues Projekt“, sagt Kuhn. Schließlich habe die Arbeit unter dem Strich „überwiegend“ Spaß gemacht. „Wir hatten im Kopf, einen Wanderführer von Graz zu überarbeiten.“ Der Autor, der die Werke eigentlich gemacht hat, ist nämlich in den Ruhestand gegangen. „Da haben wir unsere Chance gewittert“, sagt Kuhn: „Aber der Job war leider schon vergeben.“

Bleiben also wieder die Pyrenäen? Richtig. Dieses Mal werden die beiden einen Wanderführer mit Ein-Tages-Touren überarbeiten. Bereits in diesem Sommer wird es losgehen. Irgendwann ist dann auch mal wieder eine Rückkehr auf die Ostalb möglich. „Das ist immer mal wieder im Gespräch“, sagt Kuhn.