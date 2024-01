„Ich lebe Fasching“, sagt Jürgen Fünfgelder. Und weil das so ist, kann der Präsident des Fastnachts-Clubs Virngrundkrähen (FCV) die Faschingssaison in Ellwangen kaum abwarten. Denn wie gewohnt, beteiligt sich der FCV wieder kräftig am wilden Treiben.

Neben den Prunksitzungen und dem Kinderfasching wird am Faschingssonntag der große Geburtstagsball gefeiert, denn die Virngrundkrähen werden 2024 stolze 60 Jahre alt.

Wieder drei Prunksitzungen

Jürgen Fünfgelder bekleidet das Amt des FCV-Präsidenten mittlerweile im zwölften Jahr. Alle zwei Jahre wird gewählt, der Vorstand zählt elf Mitglieder.

Vor zwei Jahren hat man beschlossen, dass der FCV wie früher an Fasching wieder drei Prunksitzungen anbieten will, denn rund zehn Jahre lang hat der Verein nur zwei organisiert. Am Donnerstag, Freitag und Samstag, 1., 2. und 3. Februar, geht es immer ab 19.30 Uhr rund in der Ellwanger Stadthalle.

Gäste treten auf

Neben den sechs Tanzgarden des FCV werden als Gäste an allen drei Abenden die überregional bekannten Tanzhexen der Narrenzunft Neresheim auftreten. Zwischen beiden Faschingsvereinen gibt es seit Jahren eine enge Freundschaft.

Eigentlich gehöre die Narrenzunft dem bayerischen Faschingsverbund an, sagt Fünfgelder, doch man fühle sich der Ostalb sehr verbunden. Auch der FCV besucht die Neresheimer immer wieder gerne.

Diese Büttenreden soll es geben

Zudem werden in der Stadthalle Büttenredner erwartet, unter anderem Maria Ohrnberger als das „Goischtle vom Spital“. Ohrnberger war 2020 von der Schwarzen Schar mit dem Orden der „Goldenen Sau“ für ihre Verdienste im Ellwanger Fasching ausgezeichnet worden.

Jüngst verlieh ihr außerdem der Landesverband Württembergische Karnevalsvereine (LKW) den „Hirsch am Goldenen Vlies“, den höchsten, im karnevalistischen Leben zu vergebenden Orden.

Riesige LED-Wand als Highlight

Über ein besonderes Highlight aus dem vergangenen Jahr freut sich der Präsident auch diesmal. So werden die Bühnenauftritte erneut durch eine riesige LED-Wand veredelt. Ein Mitglied würde eine solche Wand besitzen, daher habe man sich einen Großteil der Kosten sparen können, so Fünfgelder.

Diesmal solle die Performance noch besser werden. Seit mehreren Tagen sei man bereits dabei, die Technik in die Stadthalle einzubauen. Die Karten für die Prunksitzungen am Freitag und Samstag sind restlos ausverkauft. Resttickets gibt es noch für den Donnerstag. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter [email protected]

Am Sonntag, 4. Februar, startet um 14 Uhr der Kinderfasching, ebenfalls in der Stadthalle. Hier braucht es keine Voranmeldung. Auch der Eintritt ist frei.

Alle wichtigen Daten

Normalerweise werden im Fasching hauptsächlich Schnapszahlen gefeiert, doch der FCV-Vorstand freut sich so sehr über das 60-jährige Bestehen des Vereins, dass auch der runde Geburtstag groß begangen werden soll.

Gemeinsam mit der Narrenpolizei Ellwangen (NaPo), die in diesem Jahr sogar 70. Geburtstag feiert, haben die Virngrundkrähen am Sonntag, 11. Februar, einen großen Geburtstagsball organisiert. Hier soll der Tanz im Vordergrund stehen, weshalb nur zwei Garden auftreten. Ansonsten darf man sich auf die NaPo-Band und die „Hintere Ledergasse“ freuen, die um 21 Uhr in voller Mannstärke die Bühne entern wird.

Der Ball wird auch die letzte Location sein, in der die „Schwarze Schar“ an diesem Abend ihre Spottreime vortragen wird. Für kleine Speisen und ausreichend Getränke ist natürlich gesorgt. Los geht es um 19.30 Uhr. Den Kartenvorverkauf übernimmt die NaPo unter [email protected]. Tickets gibt es zudem ab 29. Januar bei Zigarren Sperrle und Foto Zirlik. Plätze sind laut Fünfgelder noch genügend verfügbar. Ein Sitzplatz kostet 13, ein Stehplatz zehn Euro.

Am Gumpendonnerstag, 8. Februar, lädt der FCV um 17 Uhr zum Aufstellen des Narrenbaums ans Fuchseck ein.