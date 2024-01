Fahrradfahrer stirbt nach Unfall.

Ein 64-jähriger Fahrradfahrer ist nach einem Unfall verstorben.

Der Mann war am Montagabend kurz nach 17 Uhr auf dem Fuß- und Radweg linksseitig der B19 von Ottendorf in Richtung Westheim unterwegs. Am Ende der langen Geraden stürzte er mit seinem Fahrrad nach rechts und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn der B19 auf. Ein entgegenkommender Zeuge konnte seinen Wagen gerade noch bremsen und kam kurz vor dem gestürzten Radfahrer zum Stehen. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.