Für mehr Sicherheit auf der Straße

Juze lädt zu Fahrraddemo in Ellwangen ein

Ellwangen / Lesedauer: 2 min

Viele Jugendliche wollen bei der Rad-Demo dabei sein. (Foto: Veranstalter )

Der Trägerverein Juze veranstaltet am Samstag, 21. Oktober, eine Fahrraddemo in Ellwangen. So kann teilgenommen werden.

Veröffentlicht: 17.10.2023, 10:12 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG