Fahrlässiger Vollrausch: Mann beleidigt, bespuckt und tritt Polizisten

Weil er unter anderem Sanitäter, Polizisten und einen Notarzt unter starkem Alkoholeinfluss beleidigt, angegriffen und bespuckt hat, musste sich ein Mann aus Ellwangen vor dem Amtsgericht verantworten. Da der schon mehrfach vorbestrafte 39-Jährige derart viel Alkohol im Blut hatte und dadurch nicht voll schuldunfähig war, legte ihm die Staatsanwaltschaft fahrlässigen Vollrausch zur Last.

Der Vorfall hatte sich am 12. November 2022 in der Goldrainstraße zugetragen, wie die Staatsanwältin in ihrer Anklage verlas. Damals war der Beschuldigte betrunken zu Boden gestürzt und hatte sich eine Platzwunde zugezogen. Seine Frau und Mutter hatten daraufhin den Rettungsdienst verständigt.

Rettungsdienst ruft Polizei

Weil er die Rettungshelfer und den Notarzt, die ihm helfen wollten, beleidigte, bespuckte und um sich schlug, riefen diese die Polizei hinzu. Auch gegen die Beamten wehrte sich der Mann, der von Beruf Kraftfahrer ist, und verletzte zwei Polizisten leicht. Wie im Krankenhaus festgestellt wurde, hatte der Mann 2,78 Promille Blutalkohol. Außerdem verhielt sich der Mann aggressiv gegenüber dem Krankenhauspersonal und widersetzte sich auch nach der Behandlung den Polizeibeamten.

Der Angeklagte selbst gab vor dem vorsitzenden Richter Norbert Strecker an, sich nicht an die Ereignisse erinnern zu können, dementierte aber auch keinen der Vorwürfe. Erst in Polizeigewahrsam sei er wieder zu sich gekommen. An jenem Abend habe er zwei Bier und eine Menge Wodka getrunken. Seit dem Vorfall habe er allerdings keinen Alkohol mehr konsumiert. Richter Strecker merkte an: „Wenn man 2,78 Promille hat und sich so aufführt, dann ist man alkoholkrank.“ Auf seine Nachfrage, ob der Beschuldigte denn etwas gegen sein vermeintliches Trinkproblem tun würde, folgte ein Lippenbekenntnis. Bisher sei aber nichts passiert. „Ich schaue jetzt danach“, so der Angeklagte.

Mehrere Vorstrafen seit 2005

Dieser ist beim Amtsgericht übrigens kein unbeschriebenes Blatt und war in den vergangenen 18 Jahren sechsmal straffällig geworden. Unter anderem wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein, Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Alkohol am Steuer. Richter Strecker befragte in der Beweisaufnahme zwei Polizisten als Zeugen, die in jener Nacht vor elf Monaten von den Sanitätern gerufen wurden. Der Mann habe den Angaben des ersten Zeugen nach um sich getreten, versucht die Beamten anzuspucken und sie teils wüst beleidigt.

Er sei immer aggressiver geworden, „nicht mehr Herr seiner Sinne“ und sichtlich betrunken gewesen. Ob er alles verstehen konnte, was die Polizisten ihm sagten, könne der Zeuge nicht sicher sagen. Als die Beamten den Beschuldigten fixieren wollten, habe der Polizist dessen Knie in die Brust bekommen.

Richter mit deutlichen Worten an den Angeklagten

Auch später in der Klinik habe der 39-Jährige weiter alle um sich herum, inklusive des behandelnden Arztes, beleidigt. Auf dem Weg zum Streifenwagen, der ihn in Gewahrsam fahren sollte, ließ er sich außerdem zu Boden fallen und wehrte sich auch im Auto mit Händen und Füßen, wobei er den zweiten Polizisten leicht am Arm verletzte.

Der zweite Zeuge bestätigte dies im Großen und Ganzen. Ob der Beschuldigte so betrunken war, dass er nicht mehr Herr seiner Sinne war, könne aber auch er nicht sagen. Der behandelnde Arzt, so Richter Norbert Strecker, sei davon jedenfalls überzeugt gewesen. Der Beschuldigte entschuldigte sich noch während des Verfahrens bei beiden Beamten und bat sie um Verzeihung.

Die Staatsanwaltschaft plädierte aufgrund der Vorkommnisse auf eine Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung, der Verteidiger des Beschuldigten schloss sich an. Dieses Urteil fällte der Richter letztlich auch. Neben seiner dreijährigen Bewährungszeit muss der Ellwanger außerdem 3000 Euro in Raten an die Kinderklinik in Tübingen zahlen. Norbert Strecker richtete noch eingige deutliche Worte an den 39-Jährigen: „Was an diesem Abend passiert ist, geht überhaupt nicht.“ Der betrunkene Zustand rechtfertige die Angriffe auf Menschen, die ihm eigentlich helfen wollten, nicht.