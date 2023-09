Fachkräftemangel in Kitas: Quereinsteiger sind eine Option in Ellwangen

Die Personalsituation in den Kindertagesstätten des Landes spitzt sich zu. Auch in Ellwangen herrscht Fachkräftemangel. Dies bestätigt die Stadtverwaltung in Person von Anselm Grupp, dem Pressesprecher der Stadt Ellwangen. Er erklärte vor welchen Herausforderungen die Betreuungseinrichtungen der Stadt derzeit stehen, und äußerte sich zur möglichen Einstellung von Quereinsteigern.

Die Personalsituation in den Ellwanger Kindertagesstätten ist äußerst angespannt, so Grupp. Es werde zunehmend schwieriger, qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher zu finden, und die Stadt war bereits in der Vergangenheit mit der drohenden Schließung von Gruppen konfrontiert. Leider konnte dies nicht in allen Fällen vermieden werden. Gruppen mussten geschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund erwägen viele Bundesländer und Kommunen, Quereinsteiger in den Kita-Bereich aufzunehmen. Angesichts der aktuellen Lage und mangels Alternativen sei das auch in Ellwangen eine Überlegung wert. Grupp betonte jedoch die Wichtigkeit, diese Option sorgfältig zu prüfen, um die Betreuungsqualität aufrechtzuerhalten. „Würde man es umgekehrt nicht tun, könnten Schließungen von Kitas oder drastische Reduzierungen der Öffnungszeiten die Folgen sein. Das will keiner und es wäre für berufstätige Eltern fatal“, gab Grupp zu Protokoll.

Die Stadt Ellwangen hat bisher aber noch keine Quereinsteiger im Rahmen des Bildungsgangs „Direkteinstieg Kita“ des Landes Baden-Württemberg eingestellt. Eine Anfrage in diese Richtung vor den Sommerferien führte zu keinen Ergebnissen. Dennoch plant Ellwangen in Kürze möglicherweise die Einstellung einer Zusatzkraft, die nach Absolvierung einer Fortbildung als Fachkraft arbeiten kann.

Die Diskussion um die mögliche Einstellung von sogenannten „Ergänzungskräften“ in Kitas mit einem Berufsabschluss und 300 Stunden pädagogischer Mindestqualifizierung, wie sie in Brandenburg geplant sind, sieht die Stadtverwaltung als Ländersache an. In Baden-Württemberg wurde kürzlich das Kita-Qualitätsgesetz verabschiedet, das die Gewinnung von Fachkräften fördern soll, jedoch keine Mindestqualifikation vorschreibt. Grupp betonte die Notwendigkeit, abzuwarten und zu prüfen, was hinter der pädagogischen Mindestqualifikation steckt, bevor Schlüsse gezogen werden können. Das oberste Ziel bleibt die Aufrechterhaltung der Betreuungsqualität.

Abschließend erläuterte Grupp die Rolle von Quereinsteigern im Vergleich zu voll ausgebildeten Fachkräften. Diese könnten unterstützende Tätigkeiten übernehmen, die nicht zwingend von ausgebildeten Erziehern durchgeführt werden müssen. Die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kinder angemessen zu erkennen, sollte jedoch Bestandteil einer Mindestqualifizierung sein. Die Stadt Ellwangen hat bereits positive Erfahrungen mit hauswirtschaftlichen Fachkräften gemacht, die Aufgaben wie die Essensvorbereitung übernehmen.

Auch in anderen nicht-pädagogischen Bereichen könnten Quereinsteiger die Erzieherinnen und Erzieher entlasten und zusätzliche Qualifikationen aus anderen Berufsfeldern einbringen. Klar sei aber auch, „dass diese Kräfte die ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher nicht eins zu eins ersetzen können.“

Die Situation in den Ellwanger Kindertagesstätten bleibt also herausfordernd. Die Diskussion um die Einstellung von Quereinsteigern wird weitergeführt, um eine angemessene Betreuung für die Kinder sicherzustellen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und welche Maßnahmen ergriffen werden, um den Personalmangel zu bewältigen und die Qualität der Kinderbetreuung aufrechtzuerhalten.