Der Verein Wagnershof hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion des BDKJ (Bund Deutscher Katholischer Jugend) soll der Wagnershof zu einem modernen Selbstversorgerhaus und damit zu einem Treffpunkt für Jugendgruppen, Vereine, Seminare oder Workshops aufgehübscht werden.

Unter der Regie von Architekt Patrick Duttlinger wollen rund 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer von Donnerstag bis Sonntag, 18. bis 21. April, kräftig in die Hände spucken, um dieses Projekt in dem enggesteckten Zeitrahmen zu schaffen.

50 Helferinnen und Helfer sind dabei

Der Vorsitzende des Vereins Wagnershof, Marius Brenner, und Fabian Gmeiner, Verwalter des Wagnershofs, sprühen im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ voller Ideen und Tatendrang.

Doch so ganz unvorbereitet gehen sie zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern Hannes Dalhof, Patricia Krombholz, Susanne und Andreas Bohner, Katja Burr, Bernd Rathgeb nicht an die Sache ran, denn schon heute stehen ihnen rund 50 Helferinnen und Helfer zur Verfügung, die an diesen drei Tagen den Wagnershof umkrempeln wollen.

Diese Sanierungen sind geplant

Doch keine Angst, der Wagnershof mit seiner gemütlichen Gaststube im Erdgeschoss bleibt, wie man ihn kennt und liebt. Allerdings sollen die Räume im ersten Obergeschoss komplett auf Vordermann gebracht werden und das sowohl energetisch als auch optisch. Gegliedert ist das ehrgeizige Projekt in fünf Maßnahmen wie neue Küche im Erdgeschoss, neue Sanitärräume im Obergeschoss, die Bettenzimmer samt grundlegender Sanierung und die Dämmung der Decken. Aus den seither 24 Betten werden künftig 32 Betten, aufgeteilt in 30 Stockbetten und ein Doppelzimmer für entsprechendes Betreuungspersonal zum Beispiel bei Schulklassen.

Die Schlafräume werden komplett überarbeitet von den Betten über die Bodenbeläge bis hin zu den Holzdecken, die weiß gestrichen werden sollen. Das Gleiche gilt für die Sanitärräume im Obergeschoss und Erdgeschoss, die auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Bei der 50-Jahrfeier des Wagnershofs im vergangenen Jahr kam die Sanierung erstmals ins Gespräch und damals ging man von einer Gesamtsumme - bei Vergabe aller Arbeiten - von rund 200.000 Euro aus.

Das wird mit Sicherheit eine ganz spannende Sache, denn bei so einem alten Gebäude ist man vor Überraschungen nie gefeit. Marius Brenner

Mit der 72-Stunden-Aktion des BDKJ, übrigens die größte Sozialaktion Deutschlands, sollen nun viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer generiert werden, die das Projekt Wagnershof gemeinsam schaffen sollen. Und das Engagement sowohl bei den Helfern als auch beim Sponsoring vieler Firmen ist schon überwältigend, egal ob finanziell oder mit fachlicher Hilfe. Damit verringert sich der finanzielle Aufwand von den geschätzten 200.000 Euro auf dann 30.000 bis 50.000 Euro. Eine Einsparung, für die es sich lohnt, die Ärmel hochzukrempeln.

Vor Überraschungen ist man nicht gefeit

Empfohlene Artikel Genaue Auswirkungen sind noch unklar Nach Cyberangriff: So geht es nun bei Varta weiter q Ellwangen

Marius Brenner zu dem Projekt: „Das wird mit Sicherheit eine ganz spannende Sache, denn bei so einem alten Gebäude ist man vor Überraschungen nie gefeit.“ Aber er ist zuversichtlich, denn das Engagement, das schon jetzt gezeigt wird, lässt ihn strahlen, als er sagt: „Die 72-Stunden-Aktion ist schon jetzt ein Erfolg.“ Auch Fabian Gmeiner sieht den drei Tagen beziehungsweise 72 Stunden gelassen entgegen, wenn auch ein bisschen nervös vor der benötigten Energie und dem engen Zeitrahmen. Aber er hat schon mehrmals 72-Stunden-Aktionen des Bunds Deutscher Katholischer Jugend miterlebt und weiß, welche Energien dort freigesetzt werden können.

Die 72-Stunden-Aktion ist schon jetzt ein Erfolg. Marius Brenner

Der Wagnershof mit seinem gesamten Freizeitgelände hat einen guten Ruf in Ellwangen und drumherum, ist er doch eines der wenigen Selbstversorgerhäuser in der Umgebung und das mit vielen Freizeit- und Sportmöglichkeiten wie zum Beispiel in der Kaltsporthalle. Dass er beliebt ist, zeigt, dass er für den Sommer 2024 und den Sommer 2025 an Wochenenden ausgebucht ist.